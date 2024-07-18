ما قلت لك| الأغنية الأولى لـ راشد الماجد بعد أزمته الصحية

ياسر رشاد - القاهرة - طرح الفنان عبد الله الرويشد أحدث أغانيه “ماقلت لك”، في أول إصدار غنائي له بعد مروره بوعكة صحية خلال الفترة الماضية.

أغنية ماقلت لك من كلمات مشعل دهيم، ألحان ناصر الصالح، وتقول كلماتها "

ماقلتلك وحدك غديت النور والباقي ظلام وإن السّهر لابانت خيوط الفجر يبدا ينام يتركني بروحي أطيّر من حنيني لك حمام وأحمله شوق وسلام وماقلتلك إن الحنين رماح وإن الغياب أحباب وإن الغلى مفتاح وإن القلوب أبواب ماقلتلك أشيائي الحلوه قليل وإنّك أحد أشيائي الحلوه القليل معاك أحس إنّي سهر ليله طويل ألقابه لحزني خليل وأحس في صبري حطب .., وأيّام غيباتك فتيل وماقلتلك وأن الصبر مهما يواصلنا يجي يوم ويغيب وإن الهوى مثل الحزن قسمه ونصيب إنّك مثل حزني ... قدر ! وإنّك مثل ليلي سهر وإنّك عمر والعمر مرّه بالعمر والعمر مرّه بالعمر



كان قد عاني الفنان القدير عبد الله الرويشد من بعض المشكلات الصحية منذ ما يقرب من شهر ونصف، الأمر الذي جعله يمكث في أحد المستشفيات خلال فبراير الماضي لأخذ العلاج اللازم.

عاد عبد الله الرويشد إلى منزله في الأيام الأولى من شهر رمضان الماضي ليستكمل رحلة علاجه في المنزل، وسط تكتم شديد من عائلته على الكشف عن حالته الصحية.

أعلنت أحد شركات الانتاج الغنائي الكبرى عن سفر عبد الله الرويشد إلى ألمانيا لاستكمال رحلته العلاجية دون الكشف عن حالته الصحية، إلا أنها كانت قد نشرت سابقًا عن استقرار وضعه الصحي وانه في مرحلة علاجية طبية روتينية.