صُنّاع أغنية "وداع وداع" لـ تامر عاشور

ياسر رشاد - القاهرة - ينضم الفنان تامر عاشور لسلة الإصدارات الصيفية بأغنية “وداع وداع”، والتي أعلن عنها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

أغنية وداع وداع من كلمات محمد خشم ، وألحان مصطفي إبراهيم، توزيع عمر الخضري، على أن يتم طرحها خلال الأيام القليلة القادمة.

طرح تامر عاشور حديثًا “هيجيلي موجع” التي حققت روواجًا جماهيريًا كبيرًا ووصلت لأكثر من 119 مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

أغنية هيجيلي موجوع من كلمات عليم، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع عمر الخضري، هيجيلي موجوع دموعه في عينه.. تعبان هديله أسبوع هييجي بعديها ندمان هيجيلي ويشوف ساعتها أنا ناوي على ايه هيجيلي والخوف باين في كلامه وعينيه

هيشوف وش تاني مني ياريت مايشوفوش معقول لما يجي بعد أذاه ما وجعوش؟

ده أنا ناوي لو فاق ماسيبش كلام مقولهوش هيغيب يروح فين؟ في مين ناس راحوا وماجوش".

أحدث الإصدارات الغنائية لـ تامر عاشور

طرح تامر عاشور، آخيرًا أغنية بعنوان عديت، من كلمات تامر حسين، ألحان غريب، توزيع توما، وتقول كلماتها:" عديت .. جنبى اتمنيت .. ربى يجّمعنا وتبقى شريكى ف حُضن وبيت ذهول ...حالة ذهول قلت اللى عندى وانت ياللا ياللا قول مستنى ايه ..بقى قلبي خلاص ..لقا اللى أنا نفسى أهِنن فيه واللى اداديه.. كده ايه الضحكة دى ..ايه ده ؟ وفيها بقى لا أخفيها ياللا جنانى بيك عدىّ الخيال إفتح ( قوسين) .. وأكتبنى معجب حاله حال والنبى فيه كده جمال والاقى فين خلصت أى كلام يتقال واصلك إبهارى ؟ يامزُود ناري دوست على زُرارى وأنا شارى بوكيه ورد مديك مُفتاحى ومسلمِ روحى ده أنت استفتاحي يا غزال ع الأرض".