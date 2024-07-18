أحدث ظهور لـ هدى الإتربي في دبي.. والجمهور يعلق: "هتنافسي جورجينا" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة هدى الإتربي، جمهورها بصور جديدة، في أحدث ظهور لها عبر موقع "انستجرام".

وخطفت "هدى الإتربي"، أنظار متابعيها وجمهورها، أثناء زيارتها لـ دبي، وظهرت مرتدية ملابس كلاسيك، أبرز جمالها ورشاقتها.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور الذي وصفها بالجميلة، وجاءت كالتالي: "قنبلة الجيل والله"، "قلبي العسل"، "بطل مصر الأول"، "هتنافسي جورجينا كدا"، "الجمال بمنتهي البساطة"، "قمر أوي".

يذكر أن الفنانة هدى الإتربي شاركت في مسلسل العتاولة الذي عبر قناة MBC مصر ومنصة شاهد في رمضان الماضي، من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبدالله، مي كساب، ميمي جمال، فريدة سيف النصر وآخرين، تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

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