عمرو أديب يدافع عن أحمد حلمي بسبب "النونو": "لجان مدسوسة وكفاية بقى ارحمونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

رد الإعلامي عمرو أديب على الانتقادات الموجهة ضد الفنان أحمد حلمي بسبب فيلم "النونو"، والذي يتم إنتاجه تحت رعاية هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وظهر "عمرو أديب"، في فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، وقال: "من الأول عايز اتكلم عن موضوع أحمد حلمي فيلم النونو.. الدنيا تبان إنها مقلوبة لكن هي مش مقلوبة هي معدولة بس اللي قلبها اللجان إياها، لأنه في لجان مخصوصة مدروسة مدسوسة هي اللي شغالة على الموضوع ده، وتصدر إنه إهانة لسمعة مصر وللشعب المصري، لكن احنا عارفين طبعا إن ده مضروب ومدبر ومتظبط، وفيه ناس ولاد حلال غرضهم يقفوا جنب البلد ويدافعوا عن كرامتها".

ووجه "أديب" حديثه لمنتقدي فيلم "النونو": "مش أحمد حلمي ده ابنكم وأخوكم وصاحبكم، حلمي هو اتولد من الحيطة ما هو موجود من زمان عمل مليون فيلم، أنت بتثق في الناس إزاي، فجأة تقرر أن أحمد حلمي باع بلده ودينه وحياته عشان شوية فلوس، إيه كل الكلام ده، انتم متعرفوش مين أحمد حلمي لما عمل عسل اسود ونزل لقى البلد منيلة بستين نيلة وكل حاجة وعكسها وقتها كان أحمد حلمي".

وأكمل: "دور النصاب في الفن والسينما المصرية موجود من زمان وعلى فكرة أنا لن أذيع سرًا، داخل الفيلم هيبقى فيه نصاب سعودي، وعلى فكرة كل الشعوب اللي في الدنيا عندها نصابين في نصاب أمريكاني وإنجليزي وصيني ومصري وسعودي وكل الجنسيات فيها الكويس والوحش".

وأضاف: "إحنا بنتكلم عن حاجة النائب العام المصري بيحقق مع 16 شركة نصبت على مصريين، وطالع تهاجم قبل ما تشوف الفيلم وقبل ما تعرف إيه الحكاية والرواية، الموضوع لسه بيتكتب وبيتظبط.. هو فيه إيه؟!".

وتابع عمرو: "اشمعنى دلوقتي بقى النصاب دونًا عن كل النصابين والبشر والحياة هو اللي هيبوظ الدنيا ويسيء لسمعة مصر، الفن فيه كل حاجة، هو مش دوره يوري الانسان الكويس العظيم الطيب، الفن دوره يبين المشاكل والمصايب، والناس تعرف النصابين عاملين إزاي وتاخد دروس وتتعلم منهم وتفهمهم".

واختتم: "واضح بعض الناس التوليفة كلها مش عجباهم أو فيه حاجة من التوليفة مش حلوة وعاملة حساسية وفيه حتة من الحبكة الدرامية عاملة دوشة نفسية.. أرجوكم اهدوا كده واحكموا على الفيلم بعد ما تشوفوا، إهدوا وشوية ثقة في الناس والبشر وفي نفسنا وحياتنا، كفايا بقى خلتوها خل، ارحمونا شوية".

وكشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية مؤخرًا عن بطولة أحمد حلمي لعدد من الأفلام من بينها فيلم "النونو" وفيلم "الست" الذي تدور أحداثه حول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم برعاية صندوق "بيج تايم" والمقرر الكشف عن المزيد من التفاصيل وميعاد عرضها تجاريًا خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن أخر مشاركات أحمد حلمي في السينما كان فيلم "واحد تاني" عام 2022.

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