وصلة رقص لـ مايان السيد في إيطاليا.. والجمهور يعلق: "بالراحة على الأرض" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة الشابة مايان السيد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها من مدينة "البندقية" الإيطالية، أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

ونشرت "مايان" مقطع فيديو وهي ترقص بشكل لافت ورائع، عبر حسابها على موقع "انستجرام"، وعلقت: "فينيسا لديها قلبي".

وتفاعل المتابعين مع الفيديو، وجاءت التعليقات، كالتالي: "تحفة كأنه جزء من فيلم"، "هربانة من ديزني"، "فسحة سعيدة"، "ايه الجمال ده يا عسل"، "عسلية أوي"، "بالراحة على الأرض".

جدير بالذكر أن مايان السيد تشارك بفيلم "قصر الباشا" بطولة أحمد حاتم، حسين فهمي، صدقي صخر، نبيل عيسي، حمزة العيلي، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير.

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