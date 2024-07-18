أول تعليق من نبيل الحلفاوي على تحمل الأهلي تكفله تذاكر مباراة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على تحمل النادي الأهلي قيمة تذاكر الجماهير في مباراة بيراميدز، وتحديد 50 جنيهًا سعرًا للتذكرة في المباريات المقبلة.

وكتب "الحلفاوي"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس": الأهلي دخل في منافسة مع جماهيره.. مين بيحب التاني أكتر".

المباراة التي تجمع بين نادي بيراميدز والنادي الأهلي، من المقرر إقامتها ضمن الجولة 31 في الدوري المصري، على ملعب الدفاع الجوي، الإثنين المقبل.

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