فن ومشاهير

أول تعليق من نبيل الحلفاوي على تحمل الأهلي تكفله تذاكر مباراة بيراميدز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على تحمل النادي الأهلي قيمة تذاكر الجماهير في مباراة بيراميدز، وتحديد 50 جنيهًا سعرًا للتذكرة في المباريات المقبلة.

وكتب "الحلفاوي"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس": الأهلي دخل في منافسة مع جماهيره.. مين بيحب التاني أكتر".

المباراة التي تجمع بين نادي بيراميدز والنادي الأهلي، من المقرر إقامتها ضمن الجولة 31 في ، على ملعب الدفاع الجوي، الإثنين المقبل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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