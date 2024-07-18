عارفة عبدالرسول تثير جدلا بحديثها عن "أكل الحيوانات".. والجمهور يهاجمها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أثارت الفنانة عارفة عبدالرسول جدلا واسعا، وتعرضت لهجوم كبير من متابعي حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، بسبب رأيها في الحيوانات التي يتناولها الإنسان.

عارفة كتبت "فيه ناس بتعبد البقر وإحنا بناكله وفيه دول مانعة صيد الحمام وبرضه بناكله وفيه النهاردة لحم أسد بيتباع بالشيء الفلاني.. وفيه دول بتاكل كلاب وإحنا بناكل الخروف وفيه معبد للفيران وإحنا بنسمها، وفيه ناس كتير ماداقوش اللحمة من سنين".

وتابعت "أنا شايفة إنه يعني مفيهاش حاجة لو أي حد أكل أى حيوان طالما مش حرام، مع اعتذاري الشديد لمحبي القطط والكلاب.. أنا مشفتش الفيديو وجايز طريقة الدبح هي اللي وجعتنا، مجرد وجهة نظر".

وجاءت تعليقات عدد كبير من متابعيها لتنتقد رأيها وتهاجمها، وبينها "بس الدفاع عن السادية ضد الحيوانات والعنف والأذية بحجة الأكل غير مقبول بالمرة لأنه ضد آدميتنا ويغير نظرتنا لحضرتك جدا"، "القطط والكلاب مش للأكل وحتى لو مش حرام عند بعض الناس يبقى فيه رحمة مش تعذيب للنفس"، "ده شعور إنساني لا يفتقده إلا القاسية قلوبهم".

وكتب آخرون "كمسلمين ربنا حلل لينا ناكل إيه وماناكلش إيه وطلعنا على تربيتنا وديننا الحمد لله لكن إن فيه دولة بتاكل حاجة محرمة لينا فمجرد فكرة إن اللي عايز ياكل ياكل لا طبعا بس تيجي على أكل حلال زي السمك يجي فرد من الأسرة مبيحبوش عادي لكن يجرب ياكل كلاب وقطط وكلام غلط جدالو سكتنا كان أفضل يا فندم"، "يا ست عارفة لو كنتي شفتي الفيديوهات ماكنتيش قلتي كده.. الموضوع تعذيب وقتل بالبطيء للحيوانات البريئة وصغارها غير طبيعي ومش موجود في أي دين ولا عقيدة ولا حتي الملحدين يقدروا يعملوا اللي الشيء ده".

كانت الساعات الماضية شهدت انتشار مجموعة من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت غضب المواطنين، تتضمن ظهور شخص يقوم بقتل الحيوانات وخاصة "القطط" وتعذيبها، وتارة يقرر "سلق القطط" حتى يتناولها.

ونشر ما وصفه رواد السوشيال ميديا بـ "سفاح القطط"، على حسابه عبر "فيسبوك"، مقاطع فيديو توثق جانبًا من جرائم ارتكبها ضد القطط، معلقًا: جارتي الأرملة بتخبط عليّ عايزة أكل عشان معندهاش أکل معهاش فلوس.. قولتلها مش عندي ومعايا عشرين جنيه بس في جيبي.. قالتلي ماشي ومشيت بس حسيت بالذنب بعدها.. قعدت افكر أراضيها بإيه لحد ما جاتلي فكرة أسلق القطط بتوعي وأديهم ليها تتغدى بيهم.. أبو نوح أعماله الإنسانية كترت.. بس يلا أهم حاجة فعل الخير.

كما شارك أبو نوح، مقطع فيديو آخر، معلقًا عليه بقوله: صباح الفل.. الآن بدبح قطتي عشان أحضر وجبة الغداء.