"الإمبراطورة في استقبال الملكة".. شاليمار شربتلي تحاور هالة صدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

استضافت الفنانة التشكيلية العالمية شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، الفنانة هالة صدقي ونشرت الفيديو الذي تم تصويره في الساحل الشمالي عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك".

وتحدثت شاليمار وهالة عن علاقة الصداقة التي تربطهما منذ سنوات، وعن دور الأخيرة في مسلسل "جعفر العمدة" الذي عرض بموسم دراما رمضان 2023 وحقق نجاحًا كبيرًا، وعن مشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة، وعلاقتها بنجوم ونجمات الوسط الفني، إلى جانب أسرار وكواليس تخص حياتها الشخصية كشفت عنها لأول مرة.

وقامت شاليمار باستقبال الفنانة هالة صدقي قائلة: "الإمبراطورة في استقبال الملكة، النهاردة معانا الملكة وأنا مابشوفش إنها ملكة عشان صفصف بس لكن تاريخها كله بيشهد أن هي كانت ملكة الشاشة بصراحة، وأنا من هذا المكان العميق والقوي وأجمل مكان في الدنيا الساحل الشمالي، رغم أن كل الانتقادات على الساحل بتضايقني لأنه مكان حلو، وإحنا عايزين السياحة العربية وبتضايق من الناس اللي بتعمل فيديوهات ضد الساحل الشمالي، الساحل أجمل شواطئ وأجمل أراضي وأجمل تنفس وحرية، ومعايا صديقة الحرية اللي كاتمة حريتي دائمًا ملكة السينما والشاشة الصغيرة وكل الشاشات هالة صدقي".

وسألت شاليماء صديقتها هالة: "انتي بتخافي من الحسد؟"، وردت عليها هالة: "مابخافش لكن بتحسد"، لترد عليها مرة أخرى: "إيه اللي بيخوفك؟".

وقالت هالة صدقي: "إحنا بنطالب بحقوقنا لما تلاقي حد بيستهتر بيكي ده يستفزك، وبرج الجوزاء بيشتغل بس أنا عندي مشكلة اني دايما بفكر في الآخر قبل ما بفكر في نفسي، وبحب زي ما بعاملك انتي تعامليني ولما بلاقي حد بيستهتر وبيحاول يستفزني، والشهرة دلوقتي بقت السلاح بتاع الناس، يعني مثلا حد عاوز يتشهر فيجي يستفزك ويشتمك والتانية صاحبتها تبقى بتصورك، وهو يحبك ويجري يتصور معاكي، ومش هتلاقي حد بيهاجم الفنان أو الفنانة إلا إذا شباب صغير، وهو مبيبقاش عاوز يشيل الفنان من على الأرض، هو عنده غل من الدنيا إنه معرفش يوصل".

وأضافت: "الكره الشديد ده لأنك طول الوقت لما بتتصوري ما بتتصوريش على السرير حاطة محاليل، مابتتصوريش وانتي متبهدلة ورا ولادك العيانين، وطبيعي أن الحتة دي تبقى بعيدة عن المعجبين، وانتي كنجمة أو نجمة لازم تظهري على أحسن شكل وأحسن مود، وهم بيبقوا متخيلين أن حياتنا كلها كده".

هالة صدقي شاركت مؤخرًا في بطولة فيلم "الملكة" ومسرحية "صوابع زينب" التي عُرضت في المملكة العربية السعودية.

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