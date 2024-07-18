"صلوا عليه 3 مرات".. 50 صورة لنجوم الفن في جنازة تامر ضيائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

أدى نجوم الفن الحاضرين جنازة الراحل تامر ضيائي الذي أقيم ظهيرة اليوم الخميس بمسجد السيدة نفسية، الصلاة على الجثمان 3 مرات قبل وداعه إلى مثواه الأخير.

وحرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على الحضور والمشاركة في الجنازة وهم الفنان أشرف زكي، الفنان ضياء عبد الخالق، الفنان أحمد صفوت، الفنان منير مكرم، الفنانة لقاء سويدان، الفنان وائل عبد العزيز، الفنان حمزة العيلي، الفنان محمد علي رزق.

وأعلن الفنان محمد علي رزق، وفاة الفنان تامر ضيائي، إذ كتب عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله صديقي وأخويا الكبير عشرة عمري تامر ضيائي في ذمة الله، الله يرحمك يا تامر ويجعلك من أهل الجنة ويعوضك عن تعبك في الدنيا، نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

رحل عن عالمنا أمس الأربعاء الفنان تامر ضيائي عن عمر ناهز 41 عامًا، بعد دخوله في شجار مع فرد أمن بأحد مستشفيات الأورام أثناء محاولته الدخول من أجل جلسة الكيماوي الخاصة بزوجته وبعد تهدئته وقع مغشيًا على الأرض بصورة مفاجئة.

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