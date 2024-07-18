هالة صدقي تكشف لـ شاليمار شربتلي عن رأيها في لمس المعجبين للفنانين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

استضافت الفنانة التشكيلية العالمية شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، الفنانة هالة صدقي، ونشرت الفيديو عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك".

وقالت هالة صدقي عن لمس المعجبين للفنانين: "فيه ناس بيبقى عندهم قلق من أن حد يشدهم أو يلمسهم، بس المعجب بيبقى شايف الفنان ده اللي بيجيلنا البيت، وأنا كنت خارجة من مكان ما كان فيه سواق لاقيته بيقولي أهلا أزيك يا مدام هالة؟، قلت له أهلا وسلمت عليه، وأنا كان عندي مشكلة مع حد لقيته بيقول بصوت عالي يا صفصف بشكل مش لطيف".

واستكملت: "المعجب مابيبقاش متخيل أن دي جرأة منه إنه يروح ويلمس فنان، هو شايف إنك بتاعته، وأنا بحاول أعمل المعادلة دي لكن لما بشوف إني مش قادرة بحبس نفسي في البيت".

وسألتها شاليمار: "بعد نجاح جعفر العمدة بقيتي تخافي تختاري حاجة جديدة؟"، لترد هالة: "زي ما انتي بتعملي ميكس بين الألوان وبيطلع حاجة مختلفة، هي نفس الحكاية، وبيبقى فيه دايمًا الشخصية اللي بتوصلي فيها لمجدك، وأنا دلوقتي في موقف صعب، والناس بتدور على البسمة، لأن البسمة دي علاج، والجمهور منتظر مني أنا بالتحديد أن هالة هتعمل حاجة كوميدي، ولو طلعت عملت تراجيدي دلوقتي هيتضايقوا مني، أنا معنديش كتاب يعملوا كوميدي ومعنديش مخرجين والكتابة الكوميدي صعب وللستات بالذات".

وأضافت: "أتمنى أقدم شخصية صفصف في شكل مختلف، لكن انا معنديش كتابة أقدر أقول ده حلو وده وحش، وأنا ممكن أقول أفكار بس ما اكتبش مع إن وأنا صغيرة كنت شاطرة في الكتابة".

يذكر أن أخر مشاركات الفنانة هالة صدقي كانت بفيلم "الملكة" وعرض مطلع العام الجاري.

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