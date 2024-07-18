شكرا لقرائتكم خبر عن ناقد فنى: مهرجان العلمين استطاع استقطاب عدد كبير من نجوم الوطن العربى والان مع تفاصيل الخبر

قال خالد محمود، ناقد فني، إنه سعيد بالأجواء الرائعة التي تنقلها القنوات الفضائية المصرية عن مهرجان "العالم علمين".

وأكد خالد محمود، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز: "نحن أمام مشهد هام للغاية، هذا المهرجان استطاع استقطاب عدد كبير من الأسماء اللامعة من نجوم الوطن العربي".

وأشار إلى أن الإقبال الكثيف على حفلة كاظم الساهر دليل على حب المصريين لهذا النجم الكبير، معبرًا: "بداية انطلاق وشهرة كاظم الساهر كانت من مصر، وبالتالى عبر فى أكثر من حديث له عن حبه الشديد للشعب المصري".

وتابع أن الشباب ما زال يقدم على الطرب الأصيل، وبالتالى نفاد التذاكر الخاصة بحفلة كاظم الساهر اليوم بالعلمين دليل على الحس الطربي لدى الجماهير المتواجدة الآن بالمهرجان.