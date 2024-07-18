مجلس العقلاء.. غادة إبراهيم تنتهي من تسجيل أغاني مسرحيتها الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت الفنانة غادة إبراهيم أغانى مسرحيتها الجديدة "مجلس العقلاء" تأليف وأشعار أيمن حافظ وإخراج محمد الخولى.

وذلك في استوديو الملحن وليد خلف بمنطقة حدائق الأهرام وذلك تمهيدا للعرض في الأيام القادمة.

يشار الي أن مسرحية "مجلس العقلاء" تدور احداثها في قالب كوميدى غنائي استعراضى، ويشارك في البطولة غادة إبراهيم، ومحمد شلش وخالد محروس وسعيد المختار ومحمود عامر ورحاب الغراوى وأيمن اسماعيل وعبير مكاوى وعبد السلام الدهشان ومحمد عابدين، تأليف وأشعار أيمن حافظ، استعراض د. أشرف فؤاد ألحان وتوزيع وليد خلف إخراج محمد الخولى، وستعرض المسرحية أولا في القاهرة ثم الإسكندرية ومرسى مطروح وبورسعيد ومعظم محافظات مصر .

وكانت شاركت غادة إبراهيم كضيف شرف مؤخراً فى فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة الذى تم طرحه فى موسم عيد الفطر السينمائى الماضي.

وهو الفيلم الذي يعيدها للسينما بعد فترة غياب استمرت سبعة سنوات منذ آخر افلامها شارع محمد علي.



وتلعب فيه غادة دورا تتكتم تفاصيله مؤكدة أنه سيكون مفاجئا للجمهور وسيفجر الضحك، الفيلم من إنتاج أحمد السبكى وإخراج أحمد الجندى.

ويسجل فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة التعاون الثانى الذى يجمع هنا الزاهد وهشام ماجد فى السينما، حيث ينتظر الثنائى عرض فيلم "بضع ساعات فى يوم ما" المأخوذ من وراية تحمل نفس الاسم، والذى تم الانتهاء من تصويره منذ فترة.

وتشهد أحداثه مجموعة من القصص الرومانسية، وتجمع هنا وهشام قصة حب خلال الفيلم الذى يشارك في بطولته مى عمر، عائشة بن أحمد، أحمد السعدنى، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، محمد الشرنوبى وأسماء جلال وإخراج عثمان أبو لبن.

قصة الفيلم

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول هشام ماجد الذى يجسد شخصية مهندس معماري والمتزوج من هنا الزاهد ويعيشان معا حياة تعيسة، إلي أن يحدث حدث مفاجأة يغير حياتهما ويقلبها من تعيسة إلى سعيدة.

أبطال الفيلم

والفيلم بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومى فؤاد، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمى، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج أحمد السبكى.