"إثراء" يصافح زواره بحفل للموسيقار عمر خيرت وعروض مسرحية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" عن إطلاق باقة متنوعة من العروض المسرحية التي ستقدم خلال الأشهر القادمة بدءًا من سبتمبر المقبل وحتى نهاية العام الجاري.

وتضم هذه الباقة مجموعة من العروض المتنوعة والمميزة، تشمل أعمالاً كلاسيكية وأخرى معاصرة، بالإضافة إلى عروض مسرحية موجهة للأطفال والشباب، والتي تأتي في إطار سعي المركز لتقديم تجارب فنية متميزة تعكس التنوع الثقافي وتخاطب مختلف شرائح المجتمع، حيث يُعنى مسرح إثراء بتقديم أشهر وأمتع العروض المسرحية التي تتنوع بين الأداء والموسيقى والاستعراض لينقل تجارب ثقافية متعددة من حول العالم تمتاز بالأداء المتميز والإخراج المبتكر ترتبط بسياقات إبداعية ملهمة للجمهور.

سيرك 1903

سيخوض الزوار في شهر سبتمبر رحلة مذهلة إلى العصر الذهبي مع العرض المسرحي "سيرك 1903" حيث يأتي القائمون على عروض الخفة الأكثر شهرة في العالم"سيرك 1903"، وفريق الدمى الحائز على جوائز"War Horse"، ليقدموا للزوار عرضًا ينقلهم إلى عالم يصبح فيه العادي مذهلاً، والمستحيل حقيقة واقعة فما بين الجرأة والإبداع والخفة والمرونة، يجتمع لاعبو الخفة والألعاب البهلوانية من مختلف أنحاء العالم، ليقدموا أكثر العروض إثارة ومتعة لإسعاد الجمهور من جميع الأعمار.

حفل أغاني المسلسلات

وسيسترجع الزوار في شهر أكتوبر أحلى الذكريات مع أروع أنغام مسلسلاتنا العربية والخليجية الخالدة في عرض حي تقدمه الفرقة الموسيقية لأغاني المسلسلات على مسرح إثراء، حيث يضم العرض مجموعة متنوعة من الأغاني الأيقونية التي رافقتنا في مسلسلاتنا المحبوبة مثل "خالتي قماشة" "عائلة الحاج متولي" و"العاصوف". هذه الأغاني ليست مجرد ألحان، بل هي جزء من تراثنا الثقافي المليء بالذكريات الجميلة، والتي تقدمها لنا الفرقة الموسيقية التي تضم 50 عازفًا ومغن وبقيادة المايسترو الكويتي خالد نوري.

حفل ولاء الجندي

كما ستحل الفنانة ولاء الجندي ضيفة على مسرح إثراء في أكتوبر، حيث تحتفي الفنانة بجوهر الموسيقى العربية الأصيلة من خلال صوتها الدافئ وغناءها الخلاب، وقد تأثرت ولاء بمجموعة من الألوان الموسيقية، بما في ذلك الموسيقى الشعبية التقليدية وموسيقى البوب الحديثة والموسيقى العربية الكلاسيكية، كما تميزت كفنانة بارزة في العالم العربي بصوتها الفريد وأدائها الآسر.

أوركسترا الحجرة الإنجليزية

فيما سيعيش الزوار أجواء مختلفة مع أوركسترا الحجرة الإنجليزية حيث تقام الأمسية العالمية الموسيقية على مدار ليلتين في أكتوبر، حيث تأسست أوركسترا الحجرة الإنجليزية في عام 1960م، وهي من أرقى الفرق الكلاسيكية، وظلت في طليعة الابتكار الموسيقي حيث قدمت العديد من الأعمال لأشهر ملحني القرن العشرين، يستهل الحفل الموسيقي مع الملحن العصري "ماكس ريختر"، الذي يعيد تصور مقطوعة "الفصول الأربعة" الشهيرة لفيفالدي، يتبعها "بيازولا" بنسخته المفعمة بموسيقى التانجو المستوحاة من شوارع "بوينس آيرس"، كما تتضمن الأمسية إحدى أبرز مقطوعات "موزارت" بعنوان "Eine Kleine Nachtmusik" والمزيد من المفاجآت للجمهور.

حفل الموسيقار عمر خيرت

وسيكون الزوار على موعد مع التجربة الموسيقية الساحرة للموسيقار الكبير "عمر خيرت" في نوفمبر على مسرح إثراء، حيث يأتي الموسيقار صاحب المسيرة الفنية الممتدة لأكثر من 40 عامًا، ليقدم أهم أعماله ويشارك جمهوره ما تركه من بصمة لا تمحى في عالم الموسيقى، ففي المشهد الثقافي الذي لطالما هيمنت فيه الكلمات على التجارب الموسيقية؛ أعاد الموسيقار "عمر خيرت" تعريف الحفلات الموسيقية بفضل عروضه الحية وبراعته منقطعة النظير، بخلفية عميقة عن أنواع موسيقية متعددة كموسيقى الجاز والبوب والروك والموسيقى الشرقية، مما يجعله أحد أكثر الملحنين تأثيرًا في العصر الحديث.

يشار إلى المركز بصدد تقديم المزيد من العروض المسرحية التي تلبي رغبات الزوار، ويفتح بها نافذة على التجارب الثقافية المتنوعة من حول العالم، فيما سيكون متاحًا للزوار حجز تذاكرهم عبر الموقع الإلكتروني للمركز.