ابن مصطفى كامل يستعد لطرح أولى أغنياته "يلا ندلع"

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد المطرب الشاب فتحى مصطفي كامل، لطرح أولى أغنياته، وهى بعنوان "يلا ندلع " من كلمات وألحان الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، وتوزيع موسيقى رامى المصرى، وإنتاج شركة "مزيكا".

وقد عبر المطرب فتحى عن سعادته بدعم والده الفنان مصطفى كامل له، ومشاركته فى أولى أغنياته بكتابة الكلمات والألحان لاغنية "يلا ندلع " .. وأكد فتحى أن الأغنية مرحة وراقصة، وتتناسب مع موسم الصيف، وتم تصويرها فى الساحل الشمالي، ومن المقرر طرحها خلال أيام.

يذكر أن الفنان مصطفى كامل قد روج لأغنية نجله الجديدة، ونشر برومو الأغنية عبر صفحته الشخصية قائلاً: «ألف ألف مبروك لابني وحبيبي، وأجمل وأحلي حاجة في حياتي، مبروك يا قلب بابا، مبروك يا أجمل فتحي في الدنيا، ربنا يكتب لك النجاح يا حبيبي يا رب، ويا رب تنال توفيق ربنا، وتنال إعجاب أهلي وناسي وجمهوري الحبيب يا رب».