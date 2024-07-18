نجاة نجل مجد القاسم من حادث سير مروع (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الفنان مجد القاسم عن تعرض نجله وأصدقائه لحادث سير مروع، مشيرًا إلى نجاه نجله وأصدقائه دون حدوث لهم أي إصابات.

ونشر "القاسم" صورة السيارة التي تعرضت للحادث عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": وعلق: "قدّر الله وما شاء فعل الحمدلله على كرم الله ولطفه وستره وخروج ابني وأصحابه بخير من هذا الحادث الصعب والعوض على رب العالمين".

وكان المطرب مجد القاسم طرح ألبومه الجديد بعنوان "بشواتي" في الشهر الماضي، والذي يضم قرابة 10 أغاني، بالتعاون مع عدد كبير من الشعراء والملحنين.

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