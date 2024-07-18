هالة صدقي لـ شاليمار شربتلي: أعشق روبرت دي نيرو وأحب أقف قدامه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أجرت الفنانة التشكيلية العالمية شاليمار شربتلي، حوارا مع الفنانة هالة صدقي، ونشرت الفيديو عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك".

وسألت شاليمار: "لو حد قالك انتي هتعملي فيلم عالمي وهنجيب معاكي 3 ممثلين ليوناردو دي كابريو وتوم كروز وبراد بيت، تختاري مين؟"، وردت هالة صدقي: "ولا واحد منهم، ممكن آل باتشينو، وأحب أقف قدام روبرت دي نيرو أنا بعشق الراجل ده، وممكن أعمل معاه دور كوميدي".

هالة صدقي شاركت في رمضان 2023 بمسلسل "جعفر العمدة" ونجحت في تقديم شخصية الملكة صفصف، والعمل من بطولة محمد رمضان، زينة، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد فهيم، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

وعُرض لـ هالة قبل عدة أشهر فيلم "الملكة" وشاركها البطولة الفنانة رانيا يوسف والفنان باسم سمرة، وقدمت مسرحية "صوابع زينب" في المملكة العربية السعودية.

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