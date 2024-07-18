"فيه بياكلوا البشر إيه رأيك نعمل زيهم؟".. إيناس عزالدين تنتقد عارفة عبدالرسول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

انتقدت المطربة إيناس عز الدين ما كتبته الفنانة عارفة عبدالرسول بشأن أكل البشر للحيوانات عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك.

وكتبت إيناس عز الدين، تعليقا على منشور لـ عارفة: "فيه كمان بياكلوا البشر إيه رأيك نعمل زيهم ويبقى برضوا مافيهاش حاجة؟، وأضافت في تعليق آخر "ولا القطط والكلاب أكلهم حلال".

كانت الفنانة عارفة عبدالرسول أثارت جدلا واسعا، وتعرضت لهجوم كبير من متابعي حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، بسبب رأيها في الحيوانات التي يتناولها الإنسان، والذي جاء على النحو التالي: "فيه ناس بتعبد البقر وإحنا بناكله وفيه دول مانعة صيد الحمام وبرضه بناكله وفيه النهاردة لحم أسد بيتباع بالشيء الفلاني.. وفيه دول بتاكل كلاب وإحنا بناكل الخروف وفيه معبد للفيران وإحنا بنسمها، وفيه ناس كتير ما داقوش اللحمة من سنين".

وأضافت: "أنا شايفة إنه يعني مفيهاش حاجة لو أي حد أكل أي حيوان طالما مش حرام، مع اعتذاري الشديد لمحبي القطط والكلاب..أنا مشفتش الفيديو وجايز طريقة الدبح هي اللي وجعتنا، مجرد وجهة نظر".

كانت الساعات الماضية شهدت انتشار مجموعة من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت غضب المواطنين، تتضمن ظهور شخص يقوم بقتل الحيوانات وخاصة "القطط" وتعذيبها، وتارة يقرر "سلق القطط" حتى يتناولها.

ونشر ما وصفه رواد السوشيال ميديا بـ "سفاح القطط"، على حسابه عبر "فيسبوك"، مقاطع فيديو توثق جانبًا من جرائم ارتكبها ضد القطط، معلقًا: جارتي الأرملة بتخبط عليّ عايزة أكل عشان معندهاش أکل معهاش فلوس.. قولتلها مش عندي ومعايا عشرين جنيه بس في جيبي.. قالتلي ماشي ومشيت بس حسيت بالذنب بعدها.. قعدت افكر أراضيها بإيه لحد ما جاتلي فكرة أسلق القطط بتوعي وأديهم ليها تتغدى بيهم.. أبو نوح أعماله الإنسانية كترت.. بس يلا أهم حاجة فعل الخير.

كما شارك أبو نوح، مقطع فيديو آخر، معلقًا عليه بقوله: صباح الفل.. الآن بدبح قطتي عشان أحضر وجبة الغداء.

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