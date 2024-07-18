تامر حسني يوجه رسالة لـ أيتن عامر بعد طرح "مثيرة للجدل".. والأخيرة تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

هنأ النجم تامر حسني، عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه على موقع انستجرام، الفنانة أيتن عامر على فيديو كليب أغنيتها الجديدة "مثيرة للجدل"، والتي طرحتها اليوم الخميس 18 يوليو.

ونشر تامر حسني مقطع من الأغنية، وعلق: "مليون مبروك يا تونا قمر.. ودي وإوعي تهدي"، لترد عليه قائلة: "حبيبى يا تيمو مش ههدي حاضر هندوس وندوس".

وطرحت أيتن عامر، أحدث أغانيها بعنوان "مثيرة للجدل" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى، وحساباتها على مواقع التواصل الاجماعى المختلفة، بعد تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

أغنية "مثيرة للجدل" غناء أيتن عامر، كلمات أحمد علاء الدين، ألحان نورهان البغدادي، والكليب من إخراج محمد حسن أوكا، وتم تصويره في دبي.

وشاركت أيتن عامر في شهر رمضان الماضي، بمسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"، وكضيفة شرف في مسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" بطولة: ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، أحمد بدير، عبدالعزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوي، مجدي بدر، عابد عنان، تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيري.