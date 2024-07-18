بالفيديو.. يسرا ضيفة برنامج "بيت السعد" على قناة “MBC” في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس

تحل الفنانة يسرا، ضيفة على برنامج بيت السعد، تقديم النجمين عمرو وأحمد سعد، والتي المقرر عرضها الأربعاء المقبل.

ونشرت "يسرا" البرومو الترويجي للحلقة، على حسابها على موقع "فيسبوك"، وعلقت: "استنوني في برنامج بيت السعد مع أحمد سعد و عمرو سعد من أكتر الحلقات اللي استمتعت و فرحت بيها و بحبها أوي من إخراج محمد سامي، الأربعاء القادم الساعة ١١ مساءً على MBC".

وتكشف يسرا خلال أحداث الحلقة عن الكثير من التفاصيل وحياتها الشخصية والفنية.

وفي كل حلقة، يستقبل عمرو سعد وأحمد سعد ضيفا جديدا يناقشان معه قضايا اجتماعية وإنسانية، ويستمعان إلى رأيه في عدة مواضيع، إضافة إلى فقرات متنوعة يستعرض خلال الضيف بعض مهاراته ومواهبه.

ومن المقرر أن يستضيف البرنامج في الحلقات الـ 12 الأولى، النجوم: أحمد حلمي، يسرا، أحمد السقا، منة شلبي، إليسا، مي عمر، نادين نجيم، الشاب خالد، أحمد فهمي، أبلة فاهيتا ـ إبراهيم الحجاج.

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