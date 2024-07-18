"مكنش فارق لي غير أنجح".. مي كساب تكشف حقيقة وجود خلافات أثناء تصوير العتاولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة مي كساب حقيقة وجود خلافات خلال تصوير مسلسل العتاولة، الذي عرض في رمضان الماضي 2024.

وقالت كساب خلال لقائها في برنامج "الراديو بيضحك"، المذاع عبر راديو "9090"، اليوم الخميس: "إحنا كنا حابين بعض، ومكانش عندنا مشاكل مع بعض، وأنا كان بقالي فترة كبيرة مقررة إن محدش يستدرجني لأي مهاترات فاضية".

وأضافت: "لو فيه أي أجواء مبشوفهاش ومش بلتفت ليها، وحتى لو التفت بيكون لمدة الوقت اللي حكيت فيه، وبعدين بطنش لأني جاية بشتغل وعاوزة أعمل فن ومش فارق لي غير إني أنجح".

وتابعت:"الأجواء بيننا كانت حلوة وكنا في نفس الأوتيل، وكنا بنقعد في الدور العشرين ومسمينه نادي النقابة، وكانت الروح الحلوة مسيطرة علينا وبنفطر مع بعض ونتسحر مع بعض ونروح التصوير ونخرج مع بعض، وقلت إني كسبت اخوات خصوصًا علاقتي بمؤمن نور ومصطفى أبو سريع وبأحمد كشك ومحمد محسن وعادل يوسف وهدى الإتربي ومنة بدر تيسير وزينب العبد وشريهان، وكلنا كنا مع أحمد السقا 24 ساعة.

كان أخر أعمال الفنانة مي كساب، مسلسل "العتاولة" الذي شارك ضمن السباق الرمضاني 2024، وقدمت خلال أحداثه شخصية "عائشة" والتي لاقت نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور، وهو من بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة وزينة وفريدة سيف النصر ومريم الجندي ومصطفى أبو سريع، من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

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