شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان الصيف بأوبرا الإسكندرية بحفل كامل العدد لريهام عبد الحكيم والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت مساء اليوم فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء فى أوبرا الإسكندرية بحفل كامل العدد، والذى يقام خلال شهرى يوليو وأغسطس بدار أوبرا الإسكندرية، وذلك برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

وعلى مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" تألقت المطربة ريهام عبد الحكيم، فى أولى ليالى المهرجان، بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى، وغنت باقة من أجمل أغانى نجوم الزمن الجميل مع مجموعة من أشهر أغانيها الخاصة منها: دارت الأيام، فيها حاجة حلوة، أسمرانى اللون، هو الحب لعبة، ع اللى جرى، نسم علينا الهوى، بتونس بيك وتتر مسلسل خاتم سليمان.