شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تروج لألبومها الجديد وتطرحه قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت النجمة أنغام لألبومها الجديد، حيث نشرت عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام": صورة تشويقية لالبومها وعلقت: "أنغام ألبوم 2024 قريباً".

ومن المقرر ان يشهد صيف 2024 المزيد من التميز والاختلاف في أغنيات النجمة أنغام خاصة مع تعاونها مع كبار صناع الأغنية بالعالم العريي من شعراء وموزعين ابرزهم أمير طعيمة ونادر عبد الله وإيهاب عبد الواحد وحسن الشافعي بالإضافة إلى ألحان وتوزيعات ل تامر عاشور وطارق مدكور ونادر حمدي لتكمل عناصر التشويق لالبوم خاص جدا فى مشوار أنغام.



انغام

وأحيت النجمة أنغام مؤخراً، حفلا غنائيا في المغرب ضمن فعاليات مهرجان موازين، وقدمت خلال الحفل باقة مميزة من أغانيها التي يحبها جمهورها، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وقبل الحفل حرصت النجمة سميرة سعيد على إهداء بوكيه ورد إلى أنغام، لترحب بها في المغرب، ونشرت عبر حسابها على "إنستجرام" فيديو لبوكيه الورد، معلقة عليه: "صديقتي وحبيبتي الراقية الجميلة الكبيرة سميرة سعيد ألف شكر".

وبعد الحفل، وجهت أنغام الشكر إلى جمهور المغرب، من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث نشرت فيديوهات لها من الحفل، معلقة عليه: "تشرفت بلقاء جمهور المغرب العظيم".