شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني يهنئ أيتن عامر بعد طرح أغنيتها مثيرة للجدل ويعلق: ودى واوعى تهدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم تامر حسني على تهنئة النجمة أيتن عامر على فيديو كليب أغنيتها الجديدة "مثيرة للجدل، والتي طرحتها اليوم الخميس، حيث نشر تامر حسني مقطعا من الأغنية على "استوري" حسابه على إنستجرام، ووجه لها رسالة قائلاً: "مليون مبروك يا تونا قمر.. ودي واوعي تهدى"، لترد عليه أيتن عامر قائلة: "حبيبى يا تيمو مش ههدي حاضر هندوس وندوس".

وطرحت النجمة أيتن عامر أحدث أغنياتها بعنوان "مثيرة للجدل" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى، وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب الذى أدت خلاله بعض الاستعراضات الخفيفة التى تتناسب مع طبيعة الأغنية.

"مثيرة للجدل" قدمتها أيتن عامر على طريقة قصف الجبهات، حيث تلقن فتاة درساً قاسياً فى النجومية والتريندات والحياة من خلال كلمات الأغنية التى نالت إعجاب الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعى وقاموا بتهنئة أيتن عامر على أغنيتها الجديدة ولون الموسيقى التى تقدمه.

أغنية "مثيرة للجدل" غناء النجمة أيتن عامر، كلمات أحمد علاء الدين، ألحان نورهان البغدادى، ميكس وماستر زووم، والكليب من إخراج محمد حسن أوكا، وتم تصويره فى دبى.

وكانت آخر أغنيات النجمة أيتن عامر ، طرحتها باسم "اكشف" وحققت مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات إبراهيم محمد، ألحان أحمد أنور، توزيع عمرو الخضري، تصوير مروة راغب.

يذكر أن النجمة أيتن عامر تعيش حالة من النشاط الغنائي خلال هذه الفترة، حيث بدأت نشاطها بحفل غنائي قدمته على إحدي البواخر النيلية مؤخراً، وغنت خلال الحفل عدداً من أغنياتها التى قدمتها فى أعمالها السينمائية والكليبات، منها، "يا ستو أنا"، "تبادل النظرات"، "اكشف"، "بناقص"، "ماليش في القفش"، وأغنيتها من فيلم زنقة الستات، كما غنت للنجمتين فيروز ونجاة الصغيرة.

وشاركت أيتن عامر فى شهر رمضان الماضي، من خلال مسلسل "زوجة واحدة لا تكفى" وشاركها فى البطولة كل من، هدى حسين، سحر حسين، ماجد المصري، فاطمة الصفى، عبد الله الطراروة، ليلى عبد الله، نور الغندور، وغيرهم.

كما شاركت فى مسلسل "جودر" وشارك فى البطولة بجوارها كل من، ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر و Arouma تامر مرتضى.