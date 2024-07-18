جولة جديدة لأتوبيس الفن الجميل بمتحف المركبات الملكية

ياسر رشاد - القاهرة - نظم أتوبيس الفن الجميل، جولة إلى متحف المركبات الملكية لرواد مكتبة مصر الجديدة العامة، ضمن الفعاليات الفنية والثقافية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار الفعاليات الصيفية لوزارة الثقافة.

بدأت الجولة بتفقد الأطفال لمعروضات المتحف، ويضم المتحف عددا من العربات المختلفة في العصر الملكي وما قبله وعصر محمد علي، وتعرفوا على أنواع المركبات الملكية، بالإضافة لمجموعة من المجوهرات الملكية وبعض الأثاث الخاص بالفترة الخديوية، وصور بعض أفراد أسرة محمد علي.

وعلى هامش الزيارة احتفل المتحف مع الأطفال باليوم العالمي للشطرنج، من خلال ورشة نفذتها رضوى أحمد محمد - أمين متحف وعضو فني بإداره التربية المتحفية، تضمنت شرحا لأهمية لعبة الشطرنج وقواعدها وورشة لرسم وتلوين بعض أشكال الشطرنج، وورشة أخرى لممارسة لعبه الشطرنج

ورش

أعقب ذلك ورشة حكي قدمتها الفنانة يمنى حسين بعنوان "علوم الفضاء وأشهر رواد الفضاء" تحدثت خلالها مع الأطفال عن رواد الفضاء الأوائل وأول رائد فضاء وأول سيدة رائدة فضاء.

واختتمت الفعاليات بتنفيذ ورشة طباعة بالبصمة نفذتها الفنانة سارة علي، باستخدام بعض الأشكال الطبيعية كشرائح البصل وورق الشجر في طباعة البصمة في لوحات مختلفة التكوينات الفنية والتنوع والتنويعات اللونية

أقيمت الفعاليات ضمن برنامج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، استمرارا لجولات مكثفة يقدمها أتوبيس الفن الجميل للأطفال خلال الإجازة الصيفية.