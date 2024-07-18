كاظم الساهر: مهرجان العلمين ولد عملاقا شكرا لمصر

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب المطرب العراقي الكبير كاظم الساهر عن سعادته بالتواجد في مدينة العلمين في الدورة الثانية من مهرجانها المميز مشيدا بالمستوي الرائع الذي تظهر عليه المدينة بعدما كانت منطقة خطرة.

وقال كاظم الساهر في لقاءه مع الإعلامية جومانا ماهر : شكرا لمصر علي التطور وشكرا للدولة عليتحويل مدينة مليئة بالألغام لمدينة ثقافية وفنية ملهمة تحتضن المبدعين العرب في مهرجان ولد عملاقا".

ويحيي القيصر كاظم الساهر بعد قليل حفلا غنائيا ضخما ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين 2024، ويقدم خلال الحفل سهرة طربية وتنوع كبير ما بين أغانيه القديمة والجديدة التي يحبها جمهوره.

ويأتي حفل كاظم الساهر ضمن برنامج حفلات مميز لمهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

عروض فنية

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.

ويتميز كاظم الساهر أنه نجم لكل الأجيال الصغيرة والكبيرة، فالكل يرتبط بأعماله الرومانسية التي قدمهاعلى مدار السنوات الماضية، ولايزال قادرًا على تقديم الجديد دائمًا.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.