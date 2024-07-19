رامز جلال يحلق شعره أمام الجمهور.. ومتابعون: "عملت مقلب في نفسك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

شارك الفنان رامز جلال، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام، بفيديو جديد ظهر خلاله وهو يقوم بحلاقة شعره بالكامل.

وظهر رامز جلال في الفيديو وهو يحلق شعره، معلقا: "جز وخليك حنين ووفر حق المزين"، وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "موسم جديد رامز شعره طار، ليه كده؟، لسه بالصبغة من رمضان وشعرك ما كبر من رمضان، يا اخي رهيب، قاعد بالصبغة من رمضان، صبغة العمر الجميل، يعني البرنامج الجاي هتكون أصلع؟، أحلى ساموراي في حته تانية، عسل يا جماعة، وحشتنا يا رامز، الفلتر خطير، يعني رمضان الجاي في شيء خرافي، أنت كده عملت مقلب في نفسك".

يذكر أن أخر مشاركات الفنان رامز جلال الفنية كانت بفيلم "أخي فوق الشجرة" عام 2023 وشاركه البطولة عدد من النجوم: الفنانة نسرين طافش، الفنان حمدي الميرغني، الفنانة تارا عماد، الفنان محمد ثروت، الفنان بيومي فؤاد، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

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