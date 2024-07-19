لافينيا نادر تحتفل بعرض "شلبي" على منصة "شاهد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفلت الطفلة لافينيا نادر بطرح فيلم "شلبي" على منصة "شاهد" بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، والذي تم عرضه تجاريًا عام 2023.

ونشرت لافينيا صورا من كواليس التصوير التي جمعتها بعدد من أبطال الفيلم عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وعلقت: "النهاردة هيتم عرض فيلم شلبي على منصة شاهد والفيلم ده كان ثالث عمل ليا لكن كان أول فيلم ويعتبر دور بطولة مع المخرج المتميز بيتر ميمي، انتوا متخيلين الفرحة اللي كنت فيها، لكن أنا لغاية دلوقتي بقول إن دوري في فيلم شلبي أصعب دور مثلته لغاية دلوقتي ولما تشوفوا الفيلم هتعرفوا السبب منتظرة أعرف آرائكم".

ويشارك ببطولة الفيلم روبي، بيومي فؤاد، سليمان عيد، حاتم صلاح، قصة وإخراج بيتر ميمي، تأليف مصطفى حمدي.

يذكر أن أخر مشاركات لافينيا نادر كانت بفيلم "مقسوم" بطولة النجمة ليلى علوي وعرض مطلع العام الجاري، إلى جانب مسلسل "بابا جه" بطولة الفنان أكرم حسني وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

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