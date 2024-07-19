شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح نهاد صليحة ينظم ستاند أب كوميدى 4 فى أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مسرح نهاد صليحة برئاسة الدكتور محمود فؤاد صدقى، موعد إنطلاق مهرجان ستاند أب كوميدي 4 والذي يترأسه الفنان صلاح الدالي، في الفترة من 19 وحتى 21 أغسطس وذلك بعد تحقيقه النجاح الكبير خلال ثلاث دورات سابقة.

ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون ومن شروط المسابقة أن أخر موعد للتقديم يوم 27 يوليو الحالي، وللجمهور نسبة 50 في المائة من التصويت، مدة الشو على المسرح 7 دقائق، والاعداد التى سوف يتم قبولها سوف لا تزيد عن 30 متسابق، وستكون مدة المسابقة ثلاثة أيام بواقع 10متسابقين فى اليوم الواحد بحد اقصى.

وكان قد شهدت وزيرة الثقافة السابقة نيفين الكيلاني ختام الدورة الثالثة من المسابقة في إبريل الماضي وذلك في إطار دعم وزارة الثقافة للعملية الإنتاجية، وتشجيع المواهب الشابة، ويعد مسرح نهاد صليحة مسرح له طبيعة خاصة، ودائما ما يبحث عن فنون الأداء التي لا تحظى بالاهتمام، مثل الاستاند أب كوميدي وغيره من الفنون.