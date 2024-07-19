شكرا لقرائتكم خبر عن خطوبة المخرج محمد بيومى نجل بيومى فؤاد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

احتفل المخرج الشاب محمد بيومى بخطوبته وسط أجواء عائلية بحضور عدد من الأهل والأصدقاء، ونشر نجل بيومى فؤاد صورا من حفل الخطوبة التى تجمعه بعروسته.

فى سياق متصل، يعرض للفنان بيومى فؤاد فيلم "جوازة توكسيك" وتدور أحداث فيلم جوازة توكسيك فى إطار كوميدى حول قصة حب فريدة "ملك قورة" وكريم "محمد أنور"، التى بدأت بسوء تفاهم فى دبى، وتمُر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر. بعد تدخُّل الأهل فى مصيرهما؛ حيث ينتمى كلٌّ منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماماً عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية؛ فهل ستنتهى رحلة فريدة وكريم بالزواج الذى يحلمان به؟

ويجتمع الفنان بيومى فؤاد والفنانة ليلى علوى للمرة الرابعة على التوالى فى السينما، حيث قدّما معاً فيلمي "ماما حامل" عام 2021، و"شوجر دادي" عام 2023، بجانب فيلم "جوازة توكسيك" هذا العام. والمفارقة أن الأفلام الثلاثة من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم؛ إضافة إلى فيلم رابع وهو "المستريحة"، الذى يتواصل تصوير المشاهد الأخيرة فيه لطرحه قريبًا.



العروسان مع الأصدقاء



العروسان



خطوبة نجل بيومى فؤاد (3)



خطوبة نجل بيومى فؤاد (4)