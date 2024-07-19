بعد ارتباط اسمها بـ تامر حسني.. يارا السكري تشارك أحمد عز إعلانًا جديدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

طرحت إحدى شركات الاتصالات إعلان جديد بطولة الفنانة أحمد عز، والموديل يارا السكري.

ونشرت "يارا السكري" صورًا من الإعلان مع أحمد عز الذي يحمل إسم "الصيف احلو"، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، حيث تم تصوير الإعلان على أحدى شواطئ الإسكندرية والساحل الشمالي.

كما يشارك في تقديم أغنية الإعلان المطربة بوسي والفنان أحمد سعد.

وكانت يارا السكري، أثارت الجدل في العام السابق، بعد انتشار أنباء حول وجود علاقة بينها وبين المطرب تامر حسني وتسببها في انفصاله عن زوجته بسمة بوسيل.

يارا السكري تعمل عارضة أزياء وهي ابنة المخرج عبد العزيز السكري، حصلت مؤخرا على لقب ملكة جمال "إيليت"، وتصدر إسمها قوائم التواصل عام 2019، عقب مشاركتها في فيلم " الفلوس" ، الذي قام ببطولته الفنان تامر حسني.

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