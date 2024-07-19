سجن مؤثرة على انستغرام بتهمة الاتجار والعبودية

الرياص - اسماء السيد - BBC صورة كات توريس على خلفية ناطحة سحاب في نيويورك

عندما أُبلغ عن اختفاء شابتين برازيليتين في سبتمبر/أيلول 2022، أطلقت عائلتاهما ومكتب التحقيقات الفيدرالي عملية بحث يائسة في جميع أنحاء الولايات المتحدة للعثور عليهما. وكل ما كانوا يعرفونه هو أنهما كانتا تعيشان مع المؤثرة في مجال الصحة كات توريس.

وحُكم على توريس بالسجن لمدة ثماني سنوات بتهمة الاتجار بالبشر واستعباد إحدى هؤلاء النساء. وعلمت بي بي سي أيضاً بتوجيه اتهامات ضدها فيما يتعلق بامرأة ثانية.

كيف تمكنت العارضة السابقة التي احتفلت مع ليوناردو دي كابريو وتصدرت أغلفة المجلات العالمية، من استمالة متابعيها واستدراجهم للاستغلال الجنسي؟

تقول آنا، واصفة رد فعلها عندما عثرت على صفحة توريس على إنستغرام في عام 2017: "كانت تمثل الأمل بالنسبة لي".

ولم تكن آنا واحدة من النساء المفقودات المستهدفات في بحث مكتب التحقيقات الفيدرالي - لكنها كانت أيضاً ضحية لإكراه توريس وستكون المفتاح لإنقاذهن.

وتقول إنها انجذبت إلى مسار توريس من الأحياء البرازيلية الفقيرة إلى عروض الأزياء العالمية، حيث أقامت الحفلات مع نجوم هوليوود على طول الطريق.

وقالت آنا لتحقيقات بي بي سي آي وبي بي سي نيوز البرازيل: "بدت وكأنها تغلبت على العنف في طفولتها، والإساءة، وكل هذه التجارب المؤلمة".

كانت آنا هي نفسها في وضع هش. وتقول إنها عانت من طفولة عنيفة، وانتقلت بمفردها إلى الولايات المتحدة من جنوب البرازيل، وكانت سابقاً في علاقة مسيئة.

ونشرت توريس مؤخراً سيرتها الذاتية بعنوان "A Voz" [الصوت]، حيث زعمت أنها تستطيع التنبؤ بفضل قواها الروحية، وأُجريت معها مقابلات في برامج إعلامية برازيلية مرموقة.

وتقول آنا: "كانت على أغلفة المجلات. وشوهدت مع أشخاص مشهورين مثل ليوناردو دي كابريو. كل ما رأيته كان يبدو موثوقًا به".

وتضيف آنا، أنها كانت مهتمة بشكل خاص بنهج توريس تجاه الروحانية.

ما لم تكن تعرفه آنا هو أن القصة الملهمة التي سردتها توريس كانت مبنية على أنصاف حقائق وأكاذيب.

وقال زميل توريس السابق في نيويورك، لوزر تويرسكي، إن أصدقاءها في هوليوود عرفوها على المخدر المهلوس آياهواسكا، ولم تعد كما كانت بعد ذلك.

وأشار تويرسكي أيضاً إلى أنه يعتقد أنها كانت تعمل كـ "شوجر بيبي" - مصطلح يطلق على شابة تطلب الدعم المالي من حبيبها الكبير في السن - حيث كانت تتلقى أموالاً مقابل علاقات رومانسية مع رجال أثرياء وذوي نفوذ كانوا أيضاً يدفعون إيجار الشقة التي كانوا يتشاركونها. وأضاف: "هنا بدأت تفقد السيطرة على حياتها".

وعد موقع توريس الصحي وخدمة اشتراك العملاء التابعة له بـ "الحب والمال واحترام الذات الذي كنت تحلم به دائماً"، وقدمت مقاطع فيديو المساعدة الذاتية نصائح حول العلاقات والعافية ونجاح الأعمال والروحانية - بما في ذلك التنويم المغناطيسي وبرامج التأمل والتمارين الرياضية.

مقابل 150 دولاراً إضافياً، كان بإمكان العملاء الحصول على استشارات فيديو حصرية فردية مع توريس، إذ كانت تدعي أنها ستحل أي مشكلة لديهم.

وتقول أماندا، عميلة سابقة أخرى تعيش في العاصمة البرازيلية، إن كات جعلتها تشعر بأنها مميزة. تقول: "كل شكوكي، وأسئلتي، وقراراتي، كنت دائماً آخذها إليها أولاً، حتى نتمكن من اتخاذ القرارات معاً".

لكن يبدو أن تلك النصائح كان لها جانب مظلم. تقول آنا، أماندا، وأتباع آخرون سابقون إنهم وجدوا أنفسهم معزولين نفسياً بشكل متزايد عن الأصدقاء والعائلة ومستعدين لفعل أي شيء تقترحه توريس.

وعندما طلبت توريس من آنا في عام 2019 الانتقال إلى نيويورك للعمل كمساعدتها المقيمة، وافقت. كانت تدرس التغذية في جامعة في بوسطن، لكنها رتبت للدراسة عبر الإنترنت بدلاً من ذلك، وتقول إنها قبلت العرض للعناية بحيوانات توريس والقيام بالطهي، والغسيل، والتنظيف مقابل حوالي 2000 دولار شهرياً.

عندما وصلت إلى شقة توريس، أدركت بسرعة أنها لا تتطابق مع الكمال المعروض على انستغرام الخاص بالمؤثرين.

وتقول: "كان الأمر صادماً لأن المنزل كان فوضوياً وقذراً للغاية ولم تكن رائحته طيبة".

وتقول آنا إن توريس بدت غير قادرة على القيام حتى بالأشياء الأساسية بدونها، مثل الاستحمام، لأنها لم تكن تستطيع تحمل البقاء بمفردها. تصف ضرورة أن تكون متاحة باستمرار لتوريس، ولا يُسمح لها إلا بالنوم لبضع ساعات في كل مرة، على أريكة مغطاة ببول القطط.

وتقول إنها كانت تختبئ في بعض الأيام في صالة الألعاب الرياضية في المبنى السكني، وتحصل على بضع ساعات من النوم بدلاً من ممارسة التمارين الرياضية.

تقول آنا: "الآن، أرى أنها كانت تستخدمني كعبد... لقد شعرتْ بالرضا عن ذلك". وتضيف أنها لم تحصل على أجرها أبداً.

تتابع: "شعرت بأنني عالقة هنا، وليس لدي طريقة للخروج". "ربما كنت من أوائل ضحايا الاتجار بالبشر".

تخلت آنا عن سكنها الجامعي في بوسطن، لذلك لم يكن لديها مكان تعود إليه، ولا دخل لدفع تكاليف السكن البديل.

كما تقول آنا إنها عندما حاولت مواجهة توريس، أصبحت عدوانية، مما أثار تاريخ آنا المؤلم مع العنف المنزلي.

في النهاية، بعد ثلاثة أشهر، وجدت آنا طريقة للهروب من خلال الانتقال للعيش مع صديقها الجديد.

لكن ذلك لم يكن نهاية دور آنا في حياة توريس. عندما أبلغت عائلتا شابتين برازيليتين أخريين عن اختفائهما في سبتمبر/أيلول 2022، أدركت آنا أن عليها التصرف.

هنا، كانت حياة توريس قد تغيرت، وهي الآن متزوجة من رجل يُدعى زاك، يبلغ من العمر 21 عاماً، التقت به في كاليفورنيا، وكانا يستأجران منزلاً مكوناً من خمس غرف نوم في ضواحي أوستن، تكساس.

وبتكرار النمط الذي بدأته مع آنا، استهدفت توريس أتباعها الأكثر إخلاصاً، وحاولت تجنيدهم للمجيء والعمل لديها. وفي المقابل، وعدت بمساعدتهم على تحقيق أحلامهم، واستفادت من التفاصيل الشخصية التي شاركوها معها خلال جلسات التدريب على الحياة.

وانتقلت ديسيري فريتاس، وهي امرأة برازيلية تعيش في ألمانيا، والبرازيلية ليتيسيا مايا - المرأتان اللتان أدى اختفائهما إلى إثارة البحث الذي قاده مكتب التحقيقات الفيدرالي - للعيش مع توريس. كما جندت امرأة برازيلية أخرى، نسميها سول.

ومن خلال نشرها على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، قدمت توريس "عشيرة الساحرات" لمتابعيها.

واكتشفت بي بي سي أن أربع نساء أخريات على الأقل كدن يُقنعن بالانضمام إلى توريس في المنزل لكنهن انسحبن.

وكانت بعض النساء خائفات للغاية من الظهور في فيلم بي بي سي - خائفات من تلقي إساءة عبر الإنترنت وما زلن مصدومات من تجاربهن - لكننا تمكنا من التحقق من حساباتهن باستخدام وثائق المحكمة والرسائل النصية والبيانات المصرفية ومذكرات ديزيري حول تجاربها - عبر صفحة البحث عنها التي نشرتها DISRUPTalks.

وتقول ديزيري إنه في حالتها، اشترت لها توريس تذكرة طائرة من ألمانيا، بعد أن أخبرتها أنها كانت تنوي الانتحار وتحتاج إلى دعم.

توريس متهمة أيضاً بإقناع ليتيسيا، التي كانت تبلغ من العمر 14 عاماً عندما بدأت جلسات التدريب على الحياة معها، بالانتقال إلى الولايات المتحدة من أجل برنامج ثنائي ثم الانسحاب للعيش والعمل معها.

أما بالنسبة لسول، فتقول إنها وافقت على الانتقال للعيش مع توريس بعد أن أصبحت بلا مأوى واختارتها لقراءة التاروت [أوراق اللعب]، ودروس اليوجا.

لكن لم يمض وقت طويل قبل أن تكتشف النساء أن واقعهن مختلف تماماً عن الحكاية الخيالية التي وعدن بها.

وفي غضون أسابيع، تقول ديزيري إن توريس ضغطت عليها للعمل في نادٍ محلي للتعري، قائلة إنه إذا لم تمتثل، فسيتعين عليها أن تسدد كل الأموال التي أنفقتها عليها: الرحلات الجوية والإقامة والأثاث لغرفتها، وحتى "السحر" الذي كانت تؤديه توريس. وتقول ديزيري إنها لم تكن تمتلك هذا المال فحسب، بل كانت تؤمن أيضاً في ذلك الوقت بالقوى الروحية التي ادعت توريس أنها تمتلكها، لذلك عندما هددتها توريس بلعنها لعدم اتباع الأوامر، شعرت بالرعب.

وعلى مضض، وافقت ديزيري على العمل كراقصة تعري.

وقالت جيمس، مديرة نادي التعري، لبي بي سي إنها تعمل لساعات طويلة للغاية، سبعة أيام في الأسبوع.

وتقول ديزيري وسول إن النساء في قصر أوستن تعرضن لقواعد منزلية صارمة. يصفون منعهم من التحدث إلى بعضهم البعض، ويحتاجون إلى إذن توريس لمغادرة غرفهم - حتى لاستخدام الحمام - ومطالبتهم بتسليم جميع الأرباح على الفور.

قالت سول لبي بي سي: "كان من الصعب للغاية، كما تعلمون، الخروج من الموقف لأنها تحتفظ بأموالك".

"كان مرعباً. اعتقدت أن شيئاً ما يمكن أن يحدث لي لأنها كانت تمتلك كل معلوماتي وجواز سفري ورخصة القيادة الخاصة بي".

لكن سول تقول إنها أدركت أنها بحاجة إلى الهروب بطريقة ما بعد أن سمعت مكالمة هاتفية كانت فيها توريس تخبر عميلاً آخر بأنها يجب أن تعمل كعاهرة في البرازيل "كعقاب".

وتمكنت سول من المغادرة بمساعدة صديقها السابق.

وفي هذه الأثناء، بدأت الأسلحة التي احتفظ بها زوج توريس تظهر بانتظام في قصصها على إنستغرام، وأصبحت مصدر خوف للنساء المتبقيات.

وفي هذا الوقت تقريباً، تقول ديسيري إن توريس حاولت إقناعها بمبادلة نادي التعري بالعمل كعاهرة. وتقول إنها رفضت وفي اليوم التالي أخذتها توريس في يوم مفاجئ إلى ميدان الرماية.

وتقول ديسيري إنها كانت خائفة، وإنها استسلمت في النهاية لطلب توريس.

وكتبت ديسيري في كتابها: "تطاردني أسئلة كثيرة: هل يمكنني التوقف وقتما أريد؟"

"وإذا تمزق الواقي الذكري، هل سأصاب بالمرض؟ هل يمكن أن يكون [العميل] شرطياً سرياً ويعتقلني؟ ماذا لو قتلني؟"

ويقولون إنه إذا لم تستوف النساء حصص الكسب التي حددتها توريس، والتي ارتفعت من 1000 دولار إلى 3000 دولار في اليوم، فلن يُسمح لهن بالعودة إلى المنزل في تلك الليلة.

وتضيف ديسيري: "انتهى بي الأمر بالنوم في الشارع عدة مرات لأنني لم أتمكن من الوصول إلى ذلك".

وتظهر البيانات المصرفية، التي اطلعت عليها بي بي سي، أن ديسيري حوّلت أكثر من 21 ألف دولار إلى حساب توريس في يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2022 فقط. وتقول إنها اضطرت إلى تسليم مبلغ نقدي أعلى بكثير.

الدعارة غير قانونية في تكساس، وتقول ديسيري إن توريس ستهدد بإبلاغ الشرطة عنها إذا تحدثت عن رغبتها في التوقف.

في سبتمبر/أيلول، أطلق أصدقاء وعائلة ديسيري وليتيسيا في البرازيل حملات على وسائل التواصل الاجتماعي للعثور عليهما، بعد أن أصبحا قلقين بشكل متزايد بعد أشهر من عدم الاتصال بهما.

وبحلول هذا الوقت، كان من الصعب التعرف عليهما. كان شعرهما البني مصبوغاً باللون الأشقر البلاتيني ليتناسب بشكل مخيف مع شعر توريس. تقول ديسيري إن جميع اتصالاتها الهاتفية كانت محظورة في هذه المرحلة، وأنها أطاعت أوامر المؤثرة دون سؤال.

ومع اكتساب صفحة إنستغرام @searchingDesirrê زخماً، سيطرت القصة على وسائل الإعلام في البرازيل. حتى أن أصدقاء ديسيري شعروا بالقلق من احتمال تعرضها للقتل، ووجهت عائلة ليتيسيا نداءات يائسة من أجل عودتهم الآمنة إلى المنزل.

وقالت آنا، التي عاشت مع توريس في عام 2019، إن أجراس الإنذار دقت بمجرد أن شاهدت القصص الإخبارية. وتقول إنها خمنت على الفور أن "[توريس] كانت تحتفظ بفتيات أخريات".

مزيد من المعلومات والدعم حول الاتجار بالبشر والعبودية الحديثة متاح عبر BBC Action Line.

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بدأت آنا، جنباً إلى جنب مع عملاء سابقين آخرين، في الاتصال بأكبر عدد ممكن من وكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي، في محاولة للقبض على المؤثرة. قبل خمسة أشهر، أبلغت هي وسول الشرطة الأمريكية عن توريس، لكنهما قالتا إن الأمر لم يؤخذ على محمل الجد.

وفي مقطع فيديو سجلته في ذلك الوقت للحصول على أدلة، وتمت مشاركته مع بي بي سي، يمكن سماع آنا المنكوبة وهي تقول: "هذه المرأة خطيرة للغاية وهددت بالفعل بقتلي".

ثم اكتُشفت الملفات الشخصية للنساء المفقودات على مواقع الدعارة. ويبدو أن الشكوك المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول الاستغلال الجنسي، قد تأكدت.

وبسبب ذعرها من اهتمام وسائل الإعلام، سافرت توريس والنساء أكثر من 2000 ميل (3219 كيلومتراً) من تكساس إلى ماين. وفي مقاطع فيديو مرعبة على موقع إنستغرام، نفت ديسيري وليتيسيا أن تكونا محتجزتين وطالبتا الناس بالتوقف عن البحث عنهما.

لكن التسجيل، الذي حصلت عليه بي بي سي، يعطي نظرة لما كان يحدث بالفعل في ذلك الوقت. وكانت السلطات الأمريكية على علم بالمخاوف المتعلقة بسلامة النساء. وكانت وزارة الأمن الداخلي أبلغت ضابط شرطة تمكن عبر "فيس تايم - توريس" من التحقق من النساء. ولكن قبل أن يبدأ هذا، يمكن سماع توريس وهي تقول في الفيديو:

"سيبدأ بطرح الأسئلة. يا رفاق، إنهم مليئون بالحيل. إنه محقق، كونوا حذرين جداً.. سأطردك إذا قلت أي شيء، سأصرخ".

في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أقنعت الشرطة أخيراً توريس والمرأتين بحضور فحص الرعاية الاجتماعية شخصياً في مكتب عمدة مقاطعة فرانكلين في ولاية مين.

وقال المحقق الذي استجوب توريس وديزيري وليتيسيا - المحقق ديفيد دافول - لبي بي سي إنه وزملاؤه شعروا بالقلق على الفور، ولاحظوا عدداً من العلامات الحمراء، بما في ذلك عدم الثقة في تطبيق القانون والعزلة وإحجامهم عن التحدث دون إذن توريس.

"المتاجرون بالبشر ليسوا دائماً كما في الأفلام، حيث لديك... عصابة تختطف الناس. من الشائع جداً أن يكون شخصاً تثق به".

وبحلول ديسمبر/كانون الأول 2022، عادت المرأتان بأمان إلى البرازيل.

ويقول ديت دافول، من خلال تجربته، أن الاتجار بالبشر آخذ في الارتفاع. وتدعم الأمم المتحدة ملاحظته، التي تقول إنها واحدة من أسرع الجرائم نمواً، وتدر أرباحاً تقدر بنحو 150 مليار دولار سنوياً في جميع أنحاء العالم.

ويعتقد أن وسائل التواصل الاجتماعي توفر لها منصة للازدهار، مما يسهل على المتاجرين بالبشر العثور على الضحايا واستمالتهم.

وفي أبريل/نيسان من هذا العام، حصل فريقنا على أمر محكمة نادر لإجراء مقابلة مع توريس في سجن برازيلي - وهي أول مقابلة إعلامية معها منذ اعتقالها. في تلك المرحلة، كانت لا تزال تنتظر الحكم بمحاكمة ضدها فيما يتعلق بمعاملتها لديزيري.

ابتسمت توريس، اقتربت منا بهدوء وسلوك متزن.

أصرت على أنها بريئة تماماً، وأنكرت أن أي امرأة عاشت معها على الإطلاق أو أنها أكرهت أي شخص على المشاركة في العمل الجنسي.

"عندما كنت أرى الناس يشهدون، كانوا يقولون الكثير من الأكاذيب". وقالت أيضاً "هناك الكثير من الأكاذيب لدرجة أنني في وقت ما لم أستطع التوقف عن الضحك".

"يقول الناس إنني معلمة مزيفة، ولكن في الوقت نفسه، يقولون أيضاً"... "إنها تشكل خطراً على المجتمع لأنها تستطيع تغيير رأي الناس بكلماتها".

وعندما واجهناها بالأدلة التي رأيناها بأنفسنا، أصبحت أكثر عدائية، واتهمتنا بالكذب أيضاً.

"أنت تختار أن تصدق ما تختار أن تصدقه. أستطيع أن أقول لك أنني يسوع. ويمكنك أن ترى يسوع، أو يمكنك أن ترى الشيطان، هذا كل شيء، إنه اختيارك، إنه عقلك".

عندما نهضت للعودة إلى زنزانتها، أصدرت تهديداً بالفراق، مدّعية أننا سنكتشف قريباً ما إذا كانت تتمتع بالقوى أم لا. ثم أشارت إلي وقالت: لم أحبها.

يمكن لبي بي سي أن تكشف أنه في وقت سابق من هذا الشهر حكم قاض برازيلي على توريس بالسجن ثماني سنوات لإخضاع ديسيري للاتجار بالبشر والعبودية. وخلص إلى أنها استدرجت الشابة إلى الولايات المتحدة بغرض الاستغلال الجنسي.

أبلغت أكثر من 20 امرأة عن تعرضهن للاحتيال أو الاستغلال من قبل توريس - وتحدثت الكثير منهن مع بي بي سي وما زلن يخضعن للعلاج النفسي للتعافي مما يقلن إنهن تعرضن له نتيجة معاملتها.

وقال محامي توريس لبي بي سي إنها استأنفت إدانتها وأصرت على براءتها.

ويجري التحقيق في مزاعم نساء أخريات في البرازيل.

وتعتقد آنا أنه قد يتقدم المزيد من الضحايا بمجرد قراءتهم عن جرائم توريس. هذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها آنا علناً.

وتقول إنها تريد أن يدرك الناس أن تصرفات توريس ترقى إلى مستوى جريمة خطيرة وليست مجرد "دراما على إنستغرام".

وتتأمل الصفحات الختامية من كتاب ديزيري في تجاربها.

"لم أتعاف بشكل كامل بعد، لقد مررت بعام مليء بالتحديات. لقد تم استغلالي جنسياً واستعبادي وسجني". "آمل أن تكون قصتي بمثابة تحذير".