حماقي يعيد إصدار أغنية بعد 3 سنوات من طرحها.. إيه الحكاية

ياسر رشاد - القاهرة - في ظل استعدادات الفنان محمد حماقي لطرح أحدث ألبوماته “هو الاساس” للموسم الصيفي الجاري، أعلن الفنان تامر حسين عن مفاجأة غنائية تجمعه بحماقي تخص إصدار سابق في أحد ألبوماته.

الجزء الثاني من اغنية لو هتسيب مفاجأة ألبوم هو الأساس

أعلن تامر حسني عن الجزء الثاني من أغنية “لو هتسيب” التي كتبها لـ حماقي وتضمنت ألبوم “يا فاتني” الذي تم طرحه في 2021، وحققت الأغنية نجاحًا ضخمًا ولا زالت تتلقى ردود فعل إيجابية حتى الآن وتزداد مشاهداتها، ودائمة التواجد في حفلات حماقي.

أغنية لو هتسيب ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وكانت من أولى الأعمال اللحنية له، وسجلت أكثر من 50 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها “حبيبي وأنت ماشي خد معاك حكايات وخد مواضيعنا والذكرى اللي عشناها ونبقى إرتاحنا والأوجاع قسمناها بلا متاهة حبيبي وأنت ماشي خد معاك حكايات وخد مواضيعنا والذكرى اللي عشناها ونبقى إرتاحنا والأوجاع قسمناها قفلناها ولو هتسيب موافقك عادي بس تسيبني بشروطي متتعبنيش كأنك ناوي على موتي وبدل قلبي ده بقلبك وبعدها غيب ولو هتسيب موافقك عادي بس تسيبني بشروطي متتعبنيش كأنك ناوي على موتي وبدل قلبي ده بقلبك وبعدها غيب عايزني يا حبيبي أخلي بالي من مين أخلي بالي من نفسي وليه يعني وبتقولهالي وأنت خلاص مودعني طب اقنعني عايزني يا حبيبي أخلي بالي من مين أخلي بالي من نفسي اللي سايباني ورايحة وراك علشان ملهاش حبيب تاني دا أنا هعاني”.

وعلى صعيد آخر استقبلت شوارع القاهرة الحملة الدعائية لألبوم الفنان محمد حماقي “هو الأساس”، الذي يدخل به الماراثون الغنائي لصيف 2024، حيث ظهر البوستر الرسمي في عدد من شوارع القاهرة الكبر، منها “الزمالك، محور 26 يوليو، مدخل مدينة الشيخ زايد”

إنطلاق دعاية ألبوم هو الأساس

أطلق حماقي الصورة الأساسية للألبوم منذ مايقرب من أسبوعين، عبر حساباته المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ظهر حماقي في البوستر بمظهر خارج المعتاد عليه، حيث صبغ شعره باللون الأبيض وبنطال باللون الزيتوني به قطعات بشكل عشوائي، حيث يندرج تحت لوك شبابي جريء متناسب مع الموسم الصيفي الذي سيطرح فيه الألبوم.

افتتح حماقي ألبوم هو الأساس بأغنية “واكلة الجو” التي اقتربت من مليوني مشاهدة، خلال الأسبوع الأول من طرحها .

اقتربت أغنية “واكلة الجو” في أسبوعها الأول من حاجز المليون ونصف مشاهدة عبر يوتيوب، من كلمات تامر حسين ألحان عزيز الشافعي توزيع تميم.

وتقول كلماتها “أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في القعدة واحدة واخدة قلبي واحدة واحدة ضرب نار دمار دي مش بتهدا جامدة مش هزار أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في اللمة لأ بجد فينها وفين همّ حد شاف جمال كده بالذمة دايسة ع الزرار واكلة الجو اليوم بوجودها احلوّ هفضل 100 سنة هنا لو قدامي عينيها الحلوين دول واخدة الناس بالرقة وبالإحساس أنا عيني عليها يا ناس إيه اللي بتعمله فيا ده معقول أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في القعدة واحدة واخدة قلبي واحدة واحدة ضرب نار دمار دي مش بتهدا جامدة مش هزار أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في اللمة لأ بجد فينها وفين همّ حد شاف جمال كده بالذمة دايسة ع الزرار أنا جنبي واحدة الجمال يغير منها والقمر يموت يبقى مكانها واللي شافها مرة بيدمنها مايصادفش نوم وأنا ع العموم بقول وأحب أعرّفها لو مافيش مضايقة أنا هخطفها خطفة م اللي هتحب تشوفها مني كل يوم واكلة الجو اليوم بوجودها احلوّ هفضل 100 سنة هنا لو قدامي عينيها الحلوين دول واخدة الناس بالرقة وبالإحساس أنا عيني عليها يا ناس إيه اللي بتعمله فيا ده معقول أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في القعدة واحدة واخدة قلبي واحدة واحدة ضرب نار دمار دي مش بتهدا جامدة مش هزار أنا جنبي قاعدة أحلى واحدة في اللمة لأ بجد فينها وفين همّ حد شاف جمال كده بالذمة دايسة ع الزرار”

كان قد طرح حماقي حديثًا 6 أغاني صيفية منفردة بدايةً من أغسطس 2023 “لمون نعناع، حبيت المقابلة، مش كفاية فراق، ده قلبي ده، دلعنا كتير، ايه السعادة دي”، والتي حققت ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

كان من المفترض أن يطرح حماقي ألبومه الغنائي الشتوي خلال آواخر 2023، ولكن أحداث غزة حالت دون تنفيذ ذلك وتوقف تمامًا عن كامل أنشطته الفنية.

أما على صعيد الألبومات الغنائية الكاملة فطرح حماقي في 2021 “يافاتني”، الذي ضم 17 أغنية "يا فاتنّي، ماتعودناش، لوهتسيب، تك، عرض مستمر، زيها مين، لو هتسيب، مش قادر أنسى، يانسيم، تك، عايزك تسمعني، ردوده غريبة، طالع موضة، ظلموني، ليلة من لياليك" بجانب "نادانا، لا ملامة، ودينا بعيد"، التي تم طرحهم كأغانٍ إضافية داخل الألبوم.