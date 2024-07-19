كاظم الساهر في العلمين 2024| ليلة حالمة بعيدة عن ضجيج العالم.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - "قولي أحبك كي تزيد وسامتي..فبغير حبكِ لا أكون جميلًا" بتلك الكلمات الرنانة اختتم القيصر كاظم الساهر أمسيته الرائعة في مهرجان العلمين، التي امتلأت أرجائها بالطرب والسلطنة وكان تفاعل الحضور وانصاته التام خير شهيد.

ساعتين من الطرب والسلطنة مع قصائد الساهر 2024

قدم كاظم الساهر وصلته الغنائية على مدار ساعتين ابتعدت عن ضجيج العالم وأخذت حاضريها لعالم حالم يملؤه المتعة والبهجة والسعادة، بمجوعة من أغاني أحدث ألبوماته “مع الحب” الجديد مع الحب، ومنها “عيد العشاق، الليل، لا تظلميه، لا تسألي”.

بجانب قصائده المفضلة لدى جمهوره منذ عقود، أبرزها "أنا وليلى، زيديني عشقًا، ها حبيبي، الحب المستحيل، قولي أحبك، عيد وحب التي انتفض معها جزء من الجمهور ليرقصوا الدبكة العراقية الشهيرة على أنغامها.

صيحات وهتافات وحرارة عالية في التصفيق، تلك الاجواء التي رافقت قصيدة “أنا وليلى”، التي تغنى بها وسط انصات تام من الحضور الذي رفع شعار كامل العدد، وبمجرد انتهاءه منها ارتفع أصوات الهتافات والتصفيق الذي وصل لدقائق الذي أدهش الساهر حيث أرسل تحياته للجمهور والفرقة الموسيقية.

وبعدها “زيديني عشقًا، ها حبيبي”، التي واصل بها الساهر إبهار الحضور بصوته والعزف الموسيقي الذي أكمل الصورة الغنائية.

وسط انتظار جمهوره صعد القيصر كاظم الساهر على مسرح العلمين مع نسمات الهواء التي صاحبته، في حفله المميز الذي يقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية التي تضم عدد كبير من المجالات الترفيهية وتناسب الأعمار كافة.

بدأ كاظم الساهر وصلته الغنائية بقصيدة الشباك ضمن أحدث ألبوماته “مع الحب”، وسط ترحيب وتصفيق حاد من الحضور، وعزف رائع من الأوركسترا الموسيقية.

وكالعادة رفع الحفل شعار كامل العدد الذين انسجموا مع غناء القيصر وسط أجواء طربية خاصة أبرزتها الاستعدادات التكنولوجية الحديثة للمسرح والصوت.

كان قد أحيا القيصر حفله الصيفي الأول في الموسم الجاري بالقاهرة، والذي شهد حشد جماهيري ضخم من مختلف الأعمار بداية من الشباب حتى كبار السن، و قدّم مع فرقته الموسيقية مجموعة من أشهر قصائده في التسعينيات وبداية الألفينيات زيديني عشقًا، هل عندكِ شك، إلا أنتي ، وسط إنصات من الجمهور والتصفيق الحاد في الفواصل الموسيقية للأغنية.

صعد كاظم الساهر المسرح وسط حفاوة كبيرة من الحضور ودقائق من التصفيق، قدم لهم القيصر التحية ولفرقته الموسيقية، وأبدى سعادته باحتفاله بألبومه الجديد مع جمهوره في القاهرة.

يعتبر حفل القاهرة هو عودة منتظرة لحفلات كاظم الساهر في مصر بعد عامين من حفل الأوبرا الذي أقامه على المسرح المكشوف في أغسطس 2022، وشهد حالة من الترحاب الكبير لجمهوره في مصر وحضور كامل العدد.



تستمر فعاليات العلمين حتى 30 أغسطس المقبل، حيث يمتلىء جدوله بعدد كبير من الحفلات الغنائية وعروض الأطفال التي اختصها المهرجان لإرضاء تلك الشريحة المهمة من المجتمع، بجانب مهرجانات الطعام والترفيه والرياضة.

وللمرة الأولى يكون للأطفال نصيب كبير في فعاليات العلمين 2024، من خلال مهرجان “نبته” الخاص بمحتوى الطفل والنشء للمرة الأولى في مهرجان ترفيهي، ويقام في الفترة بين 23 إلى 28 أغسطس برئاسة الفنان أحمد أمين.

وفي سياق الحفلات الغنائية، يحمل مهرجان العلمين هذا العام، توليفة غنائية متنوعة بجانب جدوله الترفيهي المفعم بالأنشطة التي تلائم كل الأعمار والأجيال.

قائمة نجوم حفلات مهرجان العلمين 2024

يعيش روّاد مهرجان العلمين في دورته الثانية مكتبة موسيقية وغنائية مميزة، مع أبرز نجوم الغناء من مختلف الدول العربية، وبعضهم للمرة الأولى ،وتأتي قائمة الحفلات كالآتي:

تقدم السيدة ماجدة الرومي حفلها الغنائي اليوم الجمعة 19 يوليو، ويشارك الفنان تامر حسني في 26 يوليو والموسيقار نادر عباسي في 25 من يوليو

ويفتتح الموسيقي الكبير عمر خيرت والفنان هاني شاكر حفلات شهر أغسطس، وفي اليوم التالي يقدم رامي جمال .

ويحيي الفنان عمرو دياب حفله في التاسع من أغسطس والفنانة ديانا حداد 10 أغسطس.

وفي 16 من أغسطس ثلاثية غنائية من نوع خاص بتوليفة موسيقية نوعية مع “مسار إجباري، حمزة نمرة، والفنانة الجزائرية سعاد ماسي”

والفريق الغنائي كايروكي مع جمهوره في 23 أغسطس، والختام مع مغني الراب الشهير ويجز في 30 من أغسطس.

دعم مهرجان العلمين 2024 لأهل غزة

وقررت إدارة المهرجان 60% من إيرادات مهرجان العلمين لدعم أهالي غزة في حربهم الضارية مع الكيان الصهيوني .

يضم المهرجان 35 فعالية ترفيهية مع 12 حدثا رياضيا عالميا بين الألعاب الفردية والجماعية، تناسب اهتمام روّاده من كل الأعمار.

للمرة الأولى تبادل الفعاليات مع موسم الرياض

وللمرة الأولى في مهرجان مصري يتم تبادل الفعاليات مع أبرز مهرجانات السعودية، حيث تم التعاون مع هيئة الترفيه لتقديم 6 مسرحيات من موسم الرياض في العلمين، بجانب لإقامة مهرجان الطعام للتعرف على مختلف الأطعمة العاملية وتقاليدها ومكوناتها.

أعلن عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن تفاصيل تعاون مهرجان العملين في دورته الثانية 2024 مع موسم الرياض في إقامة عدد من الفعاليات الفنية في مصر والمملكة العربية السعودية.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق النسخة الثانية من مهرجان العلمين، إن مهرجان العلمين هذه السنة دخل في تعاون وبروتوكول مع موسم الرياض وهيئة الترفيه، موجها لهم الشكر على هذا التعاون.

وحرص على حضور المؤتمر الخاص بإطلاق النسخة الثانية من المهرجان، كل من: أشرف سالمان رئيس مجلس إدارةالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعمرو الفقي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ونشوى جاد رئيس مجلس إدارة واتش ات، والنجم أحمد أمين، والإعلامية منى عبد الوهاب

مشاركة استثنائية لوزارة الثقافة في مهرجان العلمين 2024

كما اعتمدت وزيرة الثقافة المصرية، د. نيفين الكيلاني، برنامج فعاليات وزارة الثقافة بمهرجان العلمين2024، والذي يتضمن أكثر من 50 فعالية تقدم في المدينة التراثية والمنطقة الترفيهية طوال فترة المهرجان.

وكشفت عن مشاركة الوزارة في النسخة الثانية من “مهرجان العلمين” هذا العام الذي يشهد زيادة عدد العروض الفنية والفعاليات الثقافية، بعد النجاح الذي حققه العام الماضي.

وقالت إن برنامج هذا العام يتضمن مشاركة فرق الفنون الشعبية من المحافظات المصرية، والتي تقدم التراث المصري الأصيل لهذه المدن والمحافظات ومنها فرق: “العرش، الوادي الجديد، مطروح، الحرية بالإسكندرية، الإسماعيلية، أسوان،النيل للآلات الشعبية، الأقصر”، إلى جانب فريق أوبرا عربي، وفقرات السيرك القومي.

وخصصت الوزارة برنامجًا كاملًا للأطفال، منها عروض عرائس “الليلة الكبيرة، والأراجوز وخيال الظل”، إلى جانب حفل للفائزين والمتميزين من مسابقة الصوت الذهبي، وحفل موسيقي لأوركسترا بيت العود”.

نبذة عن مدينة العلمين الجديدة

مدينة العلمين الجديدة هي مدينة مصرية جديدة من مدن الجيل الرابع في مصر، تقع في محافظة مطروح، وتتبع إدارياً لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنشأت بقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ووضع حجر الأساس في 1 مارس 2018.

تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 48130.82 فدان، ويبلغ عدد السكان المستهدف حوالي مليوني نسمة، وتنقسم المدينة إلى قطاعين قطاع سكني، وقطاع ساحلي وهو مكون من حي الفنادق، مركز المدينة، الحي السكني المميز، مركز المؤتمرات، حي حدائق العلمين، مرسى الفنارة، المنطقة الترفيهية، منتجع خاص، مركز ثقافي، إسكان سياحي، حي مساكن البحيرة، وأرض المعارض.