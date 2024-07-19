شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الأنيميشن Inside Out 2 يحقق مليارا و371 مليون دولار عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات الجزء الثاني من فيلم الانيميشن Inside Out، إلى مليار و 371 مليون و 105 ألف دولار في شباك التذاكر حول العالم، منذ طرحه يوم 14 يونيو الماضى، العمل من إنتاج شركة ديزنى.

وأنقسمت إيرادات فيلم Inside Out 2 بين 578 مليون و 305 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و792 مليون و 800 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

ويأتى العمل استكمالا للجزء الأول منه، والذى عرض بعنوان "Inside Out"، وتدور أحداث الجزء الأول حول العديد من المشكلات التى تتعرض لها فتاة صغيرة مع عائلتها ومع المجتمع المحيط بها، ويصور الفيلم العواطف والمشاعر الإنسانية التى تشعر بها الفتاة من خلال الغوص داخل عقلها، وما يدور به، ويقوم بالأداء الصوتى لشخصيات فيلم "Inside Out" عدد كبير من النجوم؛ منهم ديان لين وإيمى بوهلر وكايل ماكلاشلان وبيل هادر وفيليس سميث وكايتلين دياس، مدة عرض الفيلم 94 دقيقة.

ويستكمل العمل رصد مشاعر الطفلة الصغيرة والتي أصبحت مراهقة، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ: كيلسي مان وﺗﺄﻟﻴﻒ ميج ليفوف وبطولة ديان لين ومايا هوك وتوني هال وإيمي بويلر وليزا لابيرا وفيليس سميث.

عرض الفيلم الجزء الأول من فيلم "Inside Out" لأول مرّة فى الدورة الـ68 لمهرجان كان السينمائى ولم يدخُل ضِمنَ المُنافَسة وعرض فى 19 يونيو 2015 فى الولايات المُتّحدة، وبدأ عَرضُه فى 6 أغسطس فى دورِ العرض فى الشرق الأوسط مُدبلجاً ومُترجمًا، وقد تلقّى الفيلم مُراجعاتٍ إيجابيّة وحازَ على إعجابِ النُقّاد والجمهور على حَدٍ سواء.