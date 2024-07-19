شكرا لقرائتكم خبر عن ناتالى بورتمان تكشف عن أهم أدوارها من وجهة نظرها.. اعرفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة العالمية ناتالي بورتمان عن دورها "الأهم" فى مسيرتها الفنية، حيث حصلت بورتمان على ثلاثة ترشيحات لجوائز الأوسكار في مسيرتها المهنية - عن فيلم Closer وBlack Swan وJackie – لكن العمل الذى كشفت عنه كان مختلفًا تمامًا من هذه الأدوار التي تحتل مكانة خاصة في قلبها.

وفي حديثها في برنامج Today، أشارت بورتمان إلى ظهورها في حلقة من الرسوم المتحركة العائلية المحبوبة Bluey، والتي تحمل اسم "Whale Watching".

وأوضحت بورتمان عن دورها في المسلسل: "كنت راوية لفيلم وثائقي عن الطبيعة كانوا يشاهدونه، وهذا المسلسل خاصة مهم جدًا لعائلتي، وقد تشرفت حقًا بأن أكون جزءًا منه."

وتحدثت بورتمان عن مشاهدتها للمسلسل مع ابنتها أماليا، البالغة من العمر سبع سنوات، وقالت: "إنه أمر رائع للغاية، إنها فرحة خالصة".

تم إنشاء مسلسل الأنيميشن Bluey بواسطة الكاتب جو بروم، وتم عرضه لأول مرة على قناة ABC Kids في عام 2018، وهو يتبع جرو Blue Heeler وعائلتها، وتم طرح ثلاثة مواسم على Disney +.

كما تستعد السينما العالمية لعمل ضخم مرتقب بعنوان Fountain Of Youth، بعد ان كشف القائمين على الفيلم بعض من تفاصيله وتعيين كلاً من النجم العالمي جون كراسينسكي مع النجمة العالمية ناتالي بورتمان، لبطولة الفيلم الذي سيكون من إخراج العالمي جاي ريتشي، لصالح المنصة الأمريكية Apple+ وSkydance.

وتأتي تلك الأخبار بعد ان انتهي كراسينسكي في مرحلة ما بعد الإنتاج لفيلم IF for Paramount، الذي كتبه واخرجه وانتجه وشارك في بطولته وسيعرض الفيلم في دور العرض السينمائي في شهر مايو المقبل، ويضم طاقم عمل الفيلم كل من كايلي فليمنج وفيبي والر بريدج، وفيون اشو ولو جوسيت جونيور