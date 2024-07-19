شكرا لقرائتكم خبر عن 223 مليون دولار عالميا لـ فيلم "A Quiet Place: Day One" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الرعب A Quiet Place: Day One، إيرادات وصلت إلى 223 مليون و605 ألف دولار في شباك التذاكر حول العالم منذ طرحه يوم 26 يونيو الماضى، العمل وصلت مدته ساعة و39 دقيقة ومن إنتاج شركة Paramount Pictures.

وانقسمت إيرادات فيلم A Quiet Place: Day One بين 119 مليون و 105 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكى و104 مليون و500 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

كما كشف موقع imdb عن موعد طرح فيلم A Quiet Place: Day One، في دور العرض بأوكرانيا يوم 27 يونيو رغم الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا.

وكانت طرحت الشركة المنتجة لفيلم الإثارة والرعب المنتظر A Quiet Place: Day One، الإعلان الترويجي الذي يتصدره النجمة العالمية لوبيتا نيونجو الحائزة على جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة عام 2014 عن فيلمها 12 Years a Slave.

ويعتبر الفيلم استكمالا لفيلم A Quiet Place بجزئية، الأول والثاني، حيث يرصد الفيلم الجديد القصة من بدايتها قبل أحداث A Quiet Place.

A Quiet Place هو فيلم رعب دارت أحداثه فى مزرعة هادئة تسكنها أسرة صغيرة، لكنها تتعرض إلى رعب كبير بعد هجوم كائنات المخيفة عليهم، وتجسد إيملى بلانت دور الأم بينما جسد مخرج العمل جون كراسينسكى والمشارك فى الفيلم يقوم بدور زوجها.

الفيلم الجديد A Quiet Place: Day One من سيناريو وإخراج مايكل سارنوسكي وبطولة لوبيتا نيونجو و أليكس وولف و جوزيف كوين.