شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ذكرى ميلاد فؤاد خليل .. ترك طب الأسنان من أجل الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الجمعة مع ذكرى ميلاد الفنان فؤاد خليل الذى يعد أحد الفنانين الذين اشتهروا بصنع البهجة والسعادة، والذى تميز بخفة دمه وطلته على الشاشة، وقدم أعمالا مهمة تركت بصمة كبيرة مع جمهوره، حيث إنه من مواليد 19 يوليو.

الفنان فؤاد خليل بدأ رحلته مبكراً مع الفن عندما كان عمره 11عامًا، وكون فريقًا للتمثيل مع بعض أصدقاء الطفولة ومنهم محيى إسماعيل، وربما لا يعلم كثيرون أنه تخرج فى كليه طب الأسنان عام 1961 إلا أنه تمسك بأن يكون فناناً، وظهر لأول مرة فى مسرحية سوق العصر عام 1968 ثم عمل فى المسرح والتلفزيون والسينما لسنوات عديدة.

من أشهر أفلام فؤاد خليل "حبك نار، صايع بحر، عايز حقى، حرامية فى كى جى تو، جاءنا البيان التالى، شورت وفانلة وكاب، الأجندة الحمراء، الكاش.. ماشى، الجنتل، رسالة إلى الوالى، أبو خطوة، الخطيئة السابعة، الصاغة، اللومنجى، عنتر زمانه، يا تحب يا تقب، لولاكى، تووت تووت، فتحية والمرسيدس، خبطة العمر، نصف دسته مجانين، اقتل مراتى ولك تحياتى، قسمة ونصيب، البيضة والحجر، النصاب والكلب، الشيطانة التى أحبتنى، الذل، حارة برجوان، كراكيب، الدنيا على جناح اليمامة، الحقونا، ليلة القبض على بكيزة وزغلول، وصية رجل مجنون، جرى الوحوش، عبقرى على ورقة دمغة، التعويذة، شارع السد، امرأة مطلقة، الكيف، تزوير فى أوراق رسمية، الطائرة المفقودة" وغيرها..

ومن مسرحياته "الدنيا مقلوبة، مسرحية راقصه قطاع عام، مسرحية فى بيتنا حسنين، مسرحية على الرصيف، مسرحية واد عفريت".