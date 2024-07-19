شكرا لقرائتكم خبر عن عصام كاريكا: "بنت الشهبندر" استايل جديد وراهنت عليها وكسبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان عصام كاريكا أغنيته الجديدة " بنت الشهبندر " وفى تصريح لـ " الخليج 365 " قال كاريكا :" الأغنية استايل جديد، وطرحها جراءة لأن الجميع توقع أنى اطرح اغنية مقسوم للصيف لكن بصراحة انا اخترت ان اتحدى نفسى، واقبل الرهان وبفضل الله نالت اعجاب الجمهور"، لافتا انه تلقى ردود فعل إيجابية.

الاغنية كلمات وألحان عصام كاريكا، وتوزيع a.k وقام بتصويرها بطريقة الفيدو كليب ومن اخراج المخرج الفرنسى ميشيل كروكان.



كليب بنت الشهبندر



كليب بنت الشهبندر

من ناحية أخرى سبق وحل المطرب والملحن عصام كاريكا ضيفا على برنامج " نص تون" الذى يعرض الجمعة على تليفزيون الخليج 365، ، وفى لقائه قال انه يحب لقب الملحن عن لقب المطرب لافتا انه يركز حاليا في مجال التلحين.