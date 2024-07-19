فن ومشاهير

عصام كاريكا: "بنت الشهبندر" استايل جديد وراهنت عليها وكسبت

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن عصام كاريكا: "بنت الشهبندر" استايل جديد وراهنت عليها وكسبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان عصام كاريكا أغنيته الجديدة " بنت الشهبندر " وفى تصريح لـ " الخليج 365 " قال كاريكا :" الأغنية استايل جديد، وطرحها  جراءة لأن الجميع توقع أنى اطرح اغنية مقسوم للصيف لكن  بصراحة انا اخترت ان اتحدى نفسى،  واقبل الرهان وبفضل الله نالت اعجاب الجمهور"،  لافتا انه تلقى ردود فعل إيجابية.

الاغنية كلمات وألحان عصام كاريكا، وتوزيع a.k وقام بتصويرها بطريقة الفيدو كليب ومن اخراج المخرج الفرنسى ميشيل  كروكان.

 

150460-Screenshot-2024-07-07-124655
كليب بنت الشهبندر

 

236569-Screenshot-2024-07-07-124749
كليب بنت الشهبندر

 

من ناحية أخرى سبق وحل المطرب والملحن عصام كاريكا ضيفا على برنامج " نص تون" الذى يعرض الجمعة على تليفزيون الخليج 365، ، وفى لقائه قال انه يحب لقب الملحن عن لقب المطرب لافتا انه يركز حاليا في مجال التلحين.

 

232252-Screenshot-2024-07-07-124713
 كليب بنت الشهبندر

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements