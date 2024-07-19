ماغي بو غصن تتألق بتصميم إيطالي بإجازتها في إسبانيا

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور وثقت فيها أجواء إجازتها التي تقضيها على إحدى الشواطئ الإسبانية.

وخطفت ماغي الأنظار بإطلالتها الكاجوال بالصور، إذ تألقت بتصميم إيطالي يتألف من قطعتين باللونين الأبيض والزهري.

وارتدت ماغي توب قصيرة بقصة مميزة، إذ جاءت مكشوفة الكتفيْن بنمط "off shoulder" مع كُمّيْن قصيريْن منفوخين قليلاً، وجاءت باللون الأبيض ومطبعة بالورود والرسومات باللون الزهري، يبلغ سعرها 462 يورو، ونسقت معه سروال قصير بنفس التصميم يبلغ سعره 266 يورو، من دار "Dolce & Gabbana".

وأكملت ماغي إطلالتها بنظارات شمسة من "Louis Vuitton" بقيمة 785$، وتزينت بمجوهرات ثمينة، إذ اختارت قرطيْ أذنيْن من "Van Cleef & Arpels" يبلغ سعرها 4400 دولار.



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