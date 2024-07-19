ميرنا وليد - بيروت - تشارك الممثلة والإعلامية اللبنانية هيام أبو شديد في عمل مسرحي جديد بعنوان "معمول" كتابة وإخراج كريم شبلي وسارة عبدو، ويشاركها في التمثيل ندى أبو فرحات وجوزيف آصاف وسينتيا كرم وسارة عبدو.

وفي لقاء مع موقع "الفن" تحدثت أبو شديد عن دورها في العمل، كما تحدثت عن عودتها لحبها الأول والأخير بعد غياب 36 عاماً عنه.

هيام أبو شديد التي هاجرت إلى كندا كشفت إذا كانت عادت إلى لبنان من أجل المشاركة في المسرحية فقط أو من أجل البقاء فيه.

تجدر الإشارة أن مسرحية "معمول" انطلقت منذ ٩ تموز/يوليو 2024، على مسرح دوار الشمس بدارو وتستمر حتى 21 من الشهر الجاري.

التفاصيل في الفيديو المرفق:

كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو - بعد غياب 36 سنة عن المسرح .. هيام أبو شديد تعود لحبها الأول وتقول كلمات مؤثرة عنه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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