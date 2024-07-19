ألبوم أنغام الجديد 2024| التفاصيل المبدئية وكشف حساب لأغانيها خلال 5 سنوات

ياسر رشاد - القاهرة - تعود الفنانة أنغام للساحة المفضلة لدى جمهورها، ألا وهي الألبومات الكاملة بعد اعتمادها خلال السنوات الماضية على الأغاني المنفردة التي حققت رواجًا جماهيريًا كبيرًا وملايين المشاهدات عبر يوتيوب.

تفاصيل مبدئية لألبوم أنغام الجديد

أعلنت أنغام عن ألبومها الجديد عبر حساباتها المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة مشوشة تزيد من تعطش جماهيرها لتفاصيل ألبومها الجديد وإطلالتها داخل صوره.

ألبوم أنغام من انتاجها الخاص

حملت الصورة الدعائية للألبوم مفاجأة فنية وهي إسم الشركة الخاصة بأنغام والتي تعلن من خلالها أن الألبوم من إنتاجها الخاص.

كانت قد أعلنت أنغام خلال مايو الماضي عن استعداداتها للألبوم الجديد من خلال لقاء تلفزيوني بعد أحد حفلاتها، وانتهت بالفعل من تسجيل أغانيه مع فريق مميز من الشعراء والملحنين والموزعين،

أحدث ألبومات أنغام “مزح” 2020

كانت أخر الألبومات الغنائية لـ أنغام، الباقة الخليجية في “مزح”، الذي تم طرحه في 2020، ضم الألبوم 15 أغنية، منهم "مزح، غريب، لاتستغرب،آخر لقا، لايقين، إسمك حبيبي، هناوهناك"، مع عدد من كبار صناع الأغنية الخليجية،من الشعراء " بدر بن عبد المحسن، عبد الرحمن بن مساعد،تركي آل الشيخ، الجادل، قوس" ، والألحان من نصيب "سهم، صادق الشاعر".

وسبقه بعامين ألبوم خليجي آخر عام 2018، وضم 12 أغنية أبرزهم"لاتهجى، مستحيل، هدى قلبه، لوتحلف، الخيانة، يوجعونك، تلاقينا،وين تروح" وحقق نجاح جماهيري كبير على مستوى العالم العربي،خاصة في حفلات أنغام في دول الخليج، حيث يحدث تناغم بينها وبين جمهورها بتفاعل مميز مع تلك النوع من الإصدارات الغنائية لها.

ألبوم “حالة خاصة جدا” 2019

أما على صعيد اللهجة المصرية طرحت أنغام ألبوم “حالة خاصة جدا” في 2019، والذي حقق نجاح جماهيري ضخم، وتتلقى أغانيه إلى الآن تفاعل كبير في الحفلات الغنائية، ضم الألبوم 14 أغنية من بينهم"بقول نسياك، نزوة، هدنة، على حسك في أيامي، مطمنة"، وتعاونت فيها مع كبار الشعراء ومنهم" أمير طعيمة، رياض الخولي ،أحمد المالكي"، ومن الملحنين"خالد عز، هشام بولس، مدين"، ومن الموزعين:"أحمد إبراهيم، نادر حمدي".

سجل أغاني أنغام المنفردة خلال 4 سنوات

وواصلت أنغام إصداراتها من الأغاني المنفردة طوال 4 أعوام السابقة، ومنها “هو نفس الشوق، هتشتاقوا، نفضل نرقص، أنا بعته كتير، لوحة باهتة، عشان أرضيك، نسينا نعيش” وختامها مع أغنية “سيبك إنت”.