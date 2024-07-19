شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان: مهرجان العلمين فخر لكل الفنانين المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة كارمن سليمان لـ" لليوم السابع " إنها سعيدة بمشاركتها خلال فعاليات مهرجان العالمين على مسرح صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس والمايسترو نادر عباسى، لافتة غلى أن مهرجان العلمين فخر لكل الفنانين المصريين أن يقام مثل هذا المهرجان على الأراضى المصرية.

وذلك بعدما طرحت الفنانة كارمن سليمان أغنيتها الجديدة " جبايب قلبى " وقالت عليها أنها تهديها إلى جمهورها في كل مكان، وأضافت كارمن انها متفائلة بالأغنية وخاصة أنها قوبلت بأعجاب الجمهور ، اغنية " حبايب قلبى " كلمات و ألحان عزيز الشافعي توزيع و مكس و ماستر عمرو الخضري انتاج مصطفى جاد وعزيز الشافعى.



كارمن سليمان



كارمن سليمان



كارمن سليمان



كارمن سليمان كارمن سليمان

كلمات الأغنية تقول :

قولوا لحبايب قلبي اللي بيفرحولي يدعولي من قلوبهم الفرحة تتم تتم تتم

هانت وبانت والله دي هتبقى ليلة وانتم حواليا عيله دا وجودكوا مهم مهم مهم

دي الفرحة جاية من بعد شوقة هتروق وتحلى ولا احلى روقة

واللي يحبنا هيحبلنا الخير ماهو برده يحقلنا من بعد ما ياما استنينا نفرح وتنور منازلنا

ياللي مخاصمنا احنا نسينا الخصومة مانتش محتاج عزومة ده كفاية علينا تهل تهل تهل

الدنيا رضيت والايام بتصالحنا يبقى انا وانت اتصالحنا والبعد ما بينا يقل يقل

دي الفرحة جايه من بعد شوقة هتروق وتحلى ولا احلى روقة

واللي يحبنا هيحبلنا الخير ماهو برده يحقلنا من بعد ما ياما استنينا نفرح وتنور منازلنا