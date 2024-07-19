المهرجان القومي للمسرح المصري يعلن بدء تصوير الفيلم التسجيلي "سيدة المسرح العربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري عن بدء تصوير الفيلم التسجيلي "سيدة المسرح العربي" والذي ستظهر خلاله الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويتطرق الفيلم لمسيرة النجمة الكبيرة ومدى تأثيرها على أجيال من النجوم وصناع المسرح في مصر والوطن العربي.

وتواصل "الخليج 365" مع الفنانة سميحة أيوب التي أكدت أنها بدأت بالفعل تصوير الفيلم أول أمس الأربعاء، قائلة "سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل خلال الفترة المقبلة".

ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان القومي للمسرح المصري على "فيسبوك" صورا من بدء التصوير، ظهرت خلالها الفنانة الكبيرة سميحة أيوب مع مخرج الفيلم أشرف فايق، ورئيس المهرجان القومي للمسرح الفنان محمد رياض، وسط العديد من التجهيزات والتحضيرات، ولم يتم الإعلان بشكل رسمي عن ميعاد عرضه.

وتحمل الدورة الـ 17 للمهرجان القومي للمسرح المصري اسم الفنانة القديرة سميحة أيوب وتقام في الفترة من 30 يوليو وحتى 15 أغسطس المقبل.

يذكر أن أخر مشاركات الفنانة سميحة أيوب كانت بفيلم "ليلة العيد" وسط مجموعة من نجوم السينما المصرية وعرض مطلع العام الجاري.

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