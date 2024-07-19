شكرا لقرائتكم خبر عن نيكول كيدمان تتحدث عن رد فعل ابنتها بعد مشاهدتها فيلم "Eyes Wide Shut" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة العالمية نيكول كيدمان عن رد فعل ابنتها عندما شاهدتها "تتعرض للرجم" في فيلم Eyes Wide Shut، حيث لعبت كيدمان دور البطولة في الفيلم الذي أخرجه ستانلي كوبريك إلى جانب زوجها السابق توم كروز في عام 1999.

وفي حديثها لصحيفة لوس أنجلوس تايمز حول صناعة الفيلم، كشفت كيدمان أن إحدى بناتها، صنداي، شاهدت مؤخراً بعض المشاهد من الفيلم أثناء حضورها إحدى الفعاليات معها.

وأوضحت كيدمان: "في حفل تكريم AFI [Life Achievement Award]، رأوا المشهد الذي تعرضت فيه للرجم بالحجارة، وقالت: أمي، كان ذلك جيدًا، ثم عرضوا مشهد آخر من فيلم Birth، الذى طرح في عام 2004 وقالت لها: كان ذلك جيدًا".

لدى كيدمان ابنتان، صنداي وفيث، من زوجها كيث أوربان، ولديها أيضًا طفلان، بيلا وكونور، من كروز.

وبجانب أهم الأدوار التى شاركت فيها أو ارتباطها بأهم النجوم مثل توم كروز، وسبق ونالا معاً شهرة كبيرة بسبب هذا الارتباط، ونسلط الضوء فى عيد ميلادها على حكاية ربما لا يعلمها كثيرون وسيعتبرها غريبة للغاية على أحد أهم نجمات العالم أجمع كونها تحظى بشعبية كبيرة بسبب هذا الجمال.

تلك الغرابة تتعلق بأهم الأكلات التى تفضلها نيكول كيدمان والتى تتمثل فى الحشرات حيث تعد واحدة من عشاق أكل الديدان حية، وذلك أثناء مقابلة أجرتها معها مجلة "Vanity Fair"، ضمن برنامج تجريبى جديد حمل عنوان "مسرح المواهب السرية"، واستعرضت كيدمان خلالها إحدى "مواهبها" السرية المحببة بتناولها لمجموعة من أطباق الحشرات المختلفة من الديدان والصراصير والجراد المقلى، وبعدما أثار الأمر موجة من الاستغراب والدهشة من جانب عشاقها ومحبيها حول العالم ممن شعروا بأن هذا الأمر مقزز بالنسبة لهم، ردت على ذلك بأن هناك أكثر من مليارى شخص فى العالم يأكلون الحشرات وأنها لا تتعدى كونها مجرد واحدة منهم.