شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. ماجدة الرومى تحيى حفلها المنتظر بالدورة الثانية من مهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر كل محبى النجمة ماجدة الرومى حفلها الضخم الليلة في الـ 19 من يوليو، والذى يعد أحد أهم الحفلات المنتظرة بمدينة العلمين ضمن الدورة الثانية من المهرجان، ويشهد الحفل مفاجآت عديدة ينتظرها الجمهور، خاصة بعد غيابها عن الجمهور المصري خلال الفترة الماضية.



ومن المنتظر أن تغني ماجدة الرومي خلال الحفل عددا من الأغنيات المميزة مثل "كلمات، خدنى حبيبى، مطرحك بقلبى، بالقلب خلينى، ياساكن أفكارى، عيناك ليال صيفية، آدم و حنان".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت مؤخراً قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

ويأتي مهرجان العلمين في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.