هاديسا تختار إطلالة "محتشمة" للغاية.. وهذا ما كشفته عن الأمر

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الفنانة التركية هاديسا على الجمهور بحفلها الغنائي الأخير، بإطلالة محتشمة للغاية.

وظهرت هاديسا بفستان طويل وضيق، بقية عالية وأكمام طويلة وواسعة، باللونين الأحمر والأسود ومع حذاء بالنقشة نفسها.

وعن هذا الأمر، قالت هاديسا: "أنا اليوم متسترة للغاية، ومع هذا أبدو مثيرة. اذًا يعني المسألة ليست متعلقة بالملابس الكاشفة، بل بالعقل. متابعيني جميلون جدًا، منهم فتيات ونساء بتنانير قصيرة، ومنهم محجبات. جميعنا بشر. المهم ان نبقى نحترم بعضنا."

على صعيد آخر كان قد انفصلت هاديسا عن محمد دينتشيرلير، اذ انهما تطلقا رسميا بـ مدة 5 دقائق وذلك في جلسة واحدة، وذلك بعد عدة خلافات بينهما حصلت في الفترة الأخيرة، كما ان محمد قد تلقى إنتقادات كثيرة من قبل الجمهور إثر انفصاله عن هاديسا، الأمر الذي دفعه الى اغلاق صفحته الخاصة حينها.

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