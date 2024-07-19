التفاصيل الكاملة لحفل ماجدة الرومي بمهرجان العلمين قبل انطلاقه

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد النجمة ماجدة الرومي، لإحياء حفل غنائي ضخم، مساء اليوم الجمعة، ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان العلمين.

ومن المقرر أن يشهد الحفل مفاجآت عديدة ينتظرها الجمهور، خاصة بعد غياب النجمة ماجدة الرومي، عن الجمهور المصري خلال الفترة الماضية.

وتقدم ماجدة الرومي، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها المميزة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح، منها: "كلمات، خدنى حبيبى، مطرحك بقلبى، بالقلب خلينى، يا ساكن أفكارى، عيناك ليال صيفية، آدم وحنان".

أسعار تذاكر حفل ماجدة الرومي

وطرحت شركة "تذكرتي" تذاكر الحفل للجمهور، وتنقسم إلى عدة فئات كالتالي:

لاونج (8 أفراد): 150 ألف جنيه.

طاولات (6 أفراد): 80 ألف جنيه.

الصف الأول: 15 ألف جنيه.

التذكرة الملكية: 12 ألف جنيه.

التذكرة الماسية: 8 آلاف جنيه.

التذكرة البلاتينية: 6 آلاف جنيه.

التذكرة الذهبية: 4 آلاف جنيه.

التذكرة الفضية: 3 آلاف جنيه.

التذكرة البرونزية: 2000 جنيه.

مهرجان العلمين

وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية قد أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات.

ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لنجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة فى مصر بما يسهم فى دعم سياحة الطعام لأول مرة فى الساحل.