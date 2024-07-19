شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى يكشف ملامح مسلسله فى رمضان 2025: شعبى وصعيدى هيدغدغ القهاوى والان مع تفاصيل الخبر

كشف النجم أحمد العوضى عن ملامح مسلسلة الجديد الذى يخوض به موسم دراما رمضان 2024، وذلك خلال بس مباشر عبر صفحته على موقع فيس بوك أجاب فيه على أسالة جمهوره، حيث قال: "مسلسلى الجديد شعبي وصعيدى، مسلسل طرش طرش، انسى حق عرب وانسى الكلام الفاضى ده، السنة الجاية القهاوى فى مصر هتتدغدغ أكتر من عرب السويركى".

وقدم أحمد العوضى مسلسل حق عرب فى رمضان الماضى، وشارك فى بطولته دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

تدور أحداث مسلسل حق عرب في إطار شعبي تشويقي حول عرب السويركي "أحمد العوضى"، الذي يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ألا وهو أنه ابن الشخص الذي يعمل عنده وهو عبد ربه "رياض الخولي" دون أن يعلم الثنائي بحقيقة الأمر، إلا أن عداوة تحدث بينهما قد تجعل السر الذي تخفيه صباح "وفاء عامر" زوجة عبد ربه تبوح به حتى تحقن الدماء بين الابن ووالده، وكذلك الحفاظ على سمعتها.

وتم تكريم أبطال مسلسل حق عرب من وزيرة التضامن السابقة الدكتورة نيڤين القباج، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، خلال حفل إطلاق نتائج المرصد الإعلامي وتكريم الأعمال الفائزة بجائزة اختار حياتك دراما رمضان بحضور المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذى للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.