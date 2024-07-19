تنفيذ وصية تامر ضيائي (ما القصة)

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الفنان شريف إدريس، عن تنفيذ وصية الفنان الراحل تامر ضيائي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتب شريف إدريس، عبر حسابه قائلا: "الحمد لله وصيتك اتنفذت بالحرف وبزيادة كمان.. شاءت الأقدار وبدون ترتيب يتصلى عليك صلاة الجنازة 3 صلوات بكمية بشر مهولة من كل مكان".

وأضاف : "كل الناس بتدعيلك.. شاءت الأقدار إخواتك وبنتك يرجعوا من السفر، ويلحقوا يصلوا عليك ويودعوك والحمد لله وشك كان مبتسم وجميل بدر منور".

وتابع: "الله يرحمك ويحسن إليك يا تامر نتقابل قريب في مكان أحسن.. الله يرحمك اللهم أحسن خاتمتنا".

جنازة الفنان تامر ضيائي

رحل عن عالمنا الأربعاء الماضي، الفنان تامر ضيائي، وحرص نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، والمخرج أحمد خالد جلال والفنانة لقاء سويدان على المشاركة فى تشييع جثمان الراحل، من مسجد السيدة نفيسة ودفنه بمقابر الأسرة أمس، الخميس.