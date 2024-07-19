إليسا تثير الجدل بخلع حذائها على المسرح بحفل "أعياد بيروت"(صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمطربة اللبنانية إليسا من حفلها الغنائي الذي أحيته مساء أمس الخميس، ضمن فاعليات مهرجان أعياد بيروت على مسرح واجهة بيروت البحرية بعد غياب دام لـ 4 سنوات.

وظهر بالفيديو، قيام إليسا بالجلوس على كرسي على المسرح وخلع حذائها، واستعانتها بمساعدها ليخلع لها الحذاء واعتذرت له أمام الجمهور، وبررت ذلك بأنها لم تعد قادرة على الوقوف والغناء به، لتستكمل حفلها بدون حذاء.

وأثار ما فعلته إليسا، جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت تعليقاتهم كالتالي: "هيدي قلة حياء مش عفوية" ، "البسي شئ مريح وبلا كعب" ، "ما تلبس كعب وتغني مين جابرها يعني" ، "شو هالمناظر وقلة الاحترام" ، "عم تقلد الأجانب" .

بينما كان لبعض الجمهور رأي آخر: "عندها حق" ، "مهضومة وجريئة" ، "أكيد تعبت الفنانين بشر" ، "يكفي انك واثقة بحالك وآخر همك حكي العالم بتعملي اللي يريحك".

وقالت إليسا للجمهور عقب صعودها لمسرح الحفل: "بيروت هي قلبي ولبنان هي النبض اللي بتنفسه.. أنا اليوم أكون موجودة بعد 4 سنين انقطاع يمكن أكتر مرة بخاف أطلع على المسرح".

وجاءت أسعار تذاكر حفل إليسا في لبنان، كالتالي: "الفئة الأولى: 8666 جنيها، الفئة الثانية: 7222 جنيها، الفئة الثالثة: 5777 جنيها، الفئة الرابعة: 4814 جنيها، الفئة الخامسة: 3851 جنيها، الفئة السادسة: 2888 جنيها، الفئة السابعة: 1925 جنيها".

يذكر أن، آخر أعمال إليسا، طرحها مؤخرا لألبومها الغنائي "أنا سكتين".